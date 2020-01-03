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現場直擊！藤原浩THE CONVENI便利店確定落腳台北　地點可能在潮流聖地

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編輯／Duke

日本潮流教父藤原浩開設的THE CONVENI便利店不僅販售生活用品，自家的聯名單品也會在這裡販售，因此位於東京銀座的THE CONVENI便成為粉絲的朝聖地。然而，根據相關消息透露，THE CONVENI確定落腳台北，而宣傳海報目前散落台北各處，尤以西門町與東區最多，因此地點可能選會台北最具指標性的潮流聖地，也就是西門町或東區。

▲theconveni來台。（圖／翻攝自IG@theconveni）

▲位於東京銀座的THE CONVENI便利店。（圖／翻攝自IG@theconveni）

▲THECONVENI台北。（圖／記者鄧光惟攝）

▲THE CONVENI即將落腳。（圖／記者鄧光惟攝）

▲THECONVENI台北。（圖／記者鄧光惟攝）

▲宣傳海報目前散落台北各處，尤以西門町與東區最多。（圖／記者鄧光惟攝）

根據中古買取店OpenMy賣透露，宣傳海報是半夜貼上的，店家下班發現門口對面的牆上貼滿THE CONVENI的海報，而下方寫著「TAIPEI」字樣，這似乎暗示著藤原浩即將來台開設便利店，其中，上回THE CONVENI於香港中環開設期間限定店時，帶來一系列的限定單品，因此這次的THE CONVENI TAIPEI肯定會有台北限定，喜愛的藤原浩的朋友，千萬別錯過千載難逢的機會喔！

▲THECONVENI台北。（圖／記者鄧光惟攝）

▲THECONVENI台北。（圖／記者鄧光惟攝）

▲店家下班發現對面牆上貼滿THE CONVENI TAIPEI的海報。（圖／記者鄧光惟攝）

雖然THE CONVENI、藤原浩的官方帳號皆未透露便利店的相關資訊，不過，根據相關消息指出，THE CONVENI TAIPEI可能落腳台北最具潮流指標的地方，因此西門町或東區都有可能雀屏中選喔！

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關鍵字：

日本, 潮流教父, 藤原浩, THECONVENI, 便利店, 東京, 銀座, 東區.西門町, 台北限定
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