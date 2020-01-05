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你不孤單！心理醫師分享2019最多人的煩惱TOP 5

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編輯／JJ

在不斷變動的現代社會中，大家的煩惱也不斷改變，但其中也不乏許多同病相憐的人們，一些心理醫師、專家們便在《HuffPost》上分享了他們在2019年當中，發現人們最常諮詢的煩惱，不外乎就是以下幾項，尤其是在年輕人身上更可以看見社會發展下龐大的影響力，一起來看看你也有這些煩惱嗎？

▲2019煩惱。（圖／翻攝自Unsplash）

▲許多人習慣在IG在追蹤喜歡的網美、網紅。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）

＃在社群軟體上將自己的人生與別人做比較

這是醫師排名諮詢煩惱的TOP1，許多人會拿他人在社群媒體上看似成功的樣貌與自己真實的樣貌相比較，姑且不論對方的成功是表面或者實質，這都容易讓人產生自卑的心理，嚴重者也會開始懷疑自己的能力，導致心理上承受巨大的壓力。

＃線上交友約會的眾多煩惱

忙碌的生活與一成不變的朋友圈，讓人少了認識新對象的機會，所以現代社會許多人喜歡使用交友軟體APP來尋找陌生的配對，而第一步就是從「網路約會」開始，由於大家多了非常多選擇，即便沒有做錯什麼事，也因此經常變換對象、被拋棄，有些人容易深受打擊，且也更難從中得到滿足。

▲2019煩惱。（圖／翻攝自Unsplash）

▲網路愛情衍生問題多。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

＃工作倦怠

工作倦怠可以說不論何時都是眾人的煩惱，但是嚴重者也可能因為工作耗盡了所有時間而喘不過氣，造成焦慮、壓力和失眠，工作上的高低起伏對人們的深遠影響不可小覷。

＃感情中的權力改變

儘管現在社會平等觀念普遍，還是有許多人走不出傳統性別角色的框架，有時在性別角色不符傳統時，會讓其中一方產生失去權力的感覺。

▲2019煩惱。（圖／翻攝自Unsplash）

＃在公共空間感到焦慮

由於恐怖社會事件頻繁發生，有些人甚至對於身處公共場所感到焦慮，認為自己的人身安全受到威脅，且公共空間是個危險的地方。

▲2019煩惱。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

2019, 煩惱, 心理諮詢
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