信義區出現「樂高廟會」十二生肖全到齊　民眾狂拍照直呼：也太可愛了！

▲樂高農曆春節活動在統一時代百貨2樓登場啦。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

繼去年大受歡迎的樂高車站之後，2020年新春前夕，樂高再度於統一時代百貨二樓戶外區舉辦「樂高送完迎鼠年」活動，架起2層樓高的廟會場景，再請到十二生肖的樂高巨型人偶撐場，吸引路過民眾狂拍照，結合三關闖關活動，大人小孩都玩得很開心。

近年樂高越來越在地化，不但針對多個中國文化的節慶推出特別版，還持續第二年在信義區於春節前夕打造節慶場景，今年以「生肖賽跑」為開場主題，一步入場地內就可看到超吸睛的樂高牌樓，還有兔與馬造型的樂高人偶，可愛開場。

會場中提供3個關卡可讓民眾免費體驗闖關樂趣，包括組樂高人偶、建造樂高船渡河等，還能透過平板電腦製作屬於自己的樂高相片，民眾持闖關後的集點單至統一時代百貨B2快閃店，消費就可加送限量搖一波浪鼓或新春好運盒贈品。

▲搖一波浪鼓（左）；新春好運盒（右）。

此外活動中還特別放大其所販售的亞洲新年主題盒組「新春廟會」，在高約2層樓的樂高廟會場景中，感受濃濃的春節歡慶氛圍，旁邊還有許願牆可供消費者許下新年願望，即起至1／22期間都能免費入場。

▲亞洲新年主題盒組「新春廟會」，售價3,499元。

而亞洲新年主題盒組除了「新春廟會」，還有最受注目的「舞獅」，其舞獅僅在統一時代快閃店限定販售，每日限量350盒售完為止，第一天上午才一開店馬上就被搶購一空，若想要入手的民眾記得要提早去領號碼牌。

▲亞洲新年主題盒組「舞獅」，售價2,499元。

▲樂高快閃店一開張，人氣滿滿，「舞獅」是熱門商品。