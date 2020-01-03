fb ig video ETtoday search mobile

GUCCI x 米奇巨可愛登場！4萬帶走小圓包、印花棒球帽也失心瘋

> >

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI新春設計終於找來超人氣巨星米奇。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接鼠年的到來，GUCCI新春設計就瞄準了大人小孩都熱愛的米奇展開，系列單品十分多元，包括T恤、運動衫、各類包款以及鞋款等，全印製上可愛米老鼠，新年第一項敗家單品就是它了！

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲單品均注入大大小小米奇，印花襯衫NT$28,500；楓紅毛衣NT$46,000。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Alessandro Michele此次新春主角就選為人見人愛的米奇，亮相於秋冬男士、女士T恤、運動衫、洋裝等單品之上，無論是滿版的米奇肖像或是錯位排列的印花襯衫，都濃厚彰顯品牌復古童趣風格，真絲到棉質斜紋布，均飾有色彩斑斕的印花，真絲與羊毛混紡面料則飾有優雅的緹花圖案，還有針織鑲嵌、手工鉤編等裝飾元素。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲配件方面有印花老帽，NT$11,400；手錶，NT$53,000。（圖／品牌提供）

此次系列的一大亮點元素更在於全新面料，Mini GG Supreme米奇印花帆布，米黃色與檀木黑相間的布料上印有復古Mini GG標識與大小不一的米奇形象。藉此呼應品牌於上世紀80年代推出的一款面料，借助高級印花技術精準還原當年的花紋、色彩與外觀，所以由此種帆布製成的單品均配有一枚棕色皮革標牌，代表Gucci X 迪士尼官方聯名認證。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲（依序）帆布肩背包，NT$70,900；水桶包，NT$66,700；小圓包，NT$40,900。（圖／品牌提供）

萬眾矚目的包款中，小型Mini GG Supreme帆布肩背包，包身飾滿迷你版米奇印花，中央加以棕色皮製Logo點綴，大走低調奢華；小型水桶包也是呼聲相當高的單品，分為Mini GG Supreme帆布與平紋米黃色皮革兩個版本，正面均印有醒目的大尺寸米奇圖案，與剛剛的縮小版米奇展現不同風格。此外，經典小圓包同樣不能錯過，在圓滑的輪廓上，注入皮革修邊，可愛米奇站在Logo之上，實在讓粉絲失心瘋。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

GUCCI, 農曆, 春節, 米奇, 迪士尼, 米老鼠, 鼠年, 聯名
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

2020年最有機會脫單的4個星座女！處女、牡羊戀愛運超旺

2020年最有機會脫單的4個星座女！處女、牡羊戀愛運超旺

身材不是最重要！男性票選理想女友特質Top 10　第一名讓人猜不到

身材不是最重要！男性票選理想女友特質Top 10　第一名讓人猜不到

韓妞瘋傳Kiehl’s金盞花化妝水「5種神用法」！自製面膜還能舒緩眼部疲勞

韓妞瘋傳Kiehl’s金盞花化妝水「5種神用法」！自製面膜還能舒緩眼部疲勞

營養師公開6大減重禁忌　原來豆漿、豆腐也是地雷 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 謝金燕跨年彩排裝萌　撐4800元熊傘Q爆 最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 信義區出現「樂高廟會」十二生肖全到齊　民眾狂拍照直呼：也太可愛了！ 韓式5公分厚煎吐司69元起　85度C三代店DAY BY DAY早上7點就開賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面