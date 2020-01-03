GUCCI x 米奇巨可愛登場！4萬帶走小圓包、印花棒球帽也失心瘋

▲GUCCI新春設計終於找來超人氣巨星米奇。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接鼠年的到來，GUCCI新春設計就瞄準了大人小孩都熱愛的米奇展開，系列單品十分多元，包括T恤、運動衫、各類包款以及鞋款等，全印製上可愛米老鼠，新年第一項敗家單品就是它了！

▲單品均注入大大小小米奇，印花襯衫NT$28,500；楓紅毛衣NT$46,000。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Alessandro Michele此次新春主角就選為人見人愛的米奇，亮相於秋冬男士、女士T恤、運動衫、洋裝等單品之上，無論是滿版的米奇肖像或是錯位排列的印花襯衫，都濃厚彰顯品牌復古童趣風格，真絲到棉質斜紋布，均飾有色彩斑斕的印花，真絲與羊毛混紡面料則飾有優雅的緹花圖案，還有針織鑲嵌、手工鉤編等裝飾元素。

▲配件方面有印花老帽，NT$11,400；手錶，NT$53,000。（圖／品牌提供）

此次系列的一大亮點元素更在於全新面料，Mini GG Supreme米奇印花帆布，米黃色與檀木黑相間的布料上印有復古Mini GG標識與大小不一的米奇形象。藉此呼應品牌於上世紀80年代推出的一款面料，借助高級印花技術精準還原當年的花紋、色彩與外觀，所以由此種帆布製成的單品均配有一枚棕色皮革標牌，代表Gucci X 迪士尼官方聯名認證。

▲（依序）帆布肩背包，NT$70,900；水桶包，NT$66,700；小圓包，NT$40,900。（圖／品牌提供）

萬眾矚目的包款中，小型Mini GG Supreme帆布肩背包，包身飾滿迷你版米奇印花，中央加以棕色皮製Logo點綴，大走低調奢華；小型水桶包也是呼聲相當高的單品，分為Mini GG Supreme帆布與平紋米黃色皮革兩個版本，正面均印有醒目的大尺寸米奇圖案，與剛剛的縮小版米奇展現不同風格。此外，經典小圓包同樣不能錯過，在圓滑的輪廓上，注入皮革修邊，可愛米奇站在Logo之上，實在讓粉絲失心瘋。

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