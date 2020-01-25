盤點4款「超夯零嘴」！珍奶大福黑糖超濃郁　大包蒟蒻爽吃不變肥

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又到了一年一度大吃零嘴的時刻，除了衣服、打扮趕時髦，零食也有正夯的發燒貨，到底哪些是最近討論度高、解嘴饞的最佳良伴？趕緊吸收新知，不管是在自家抽屜翻到，還是在親戚朋友家吃到，你就懂了，吃得不過癮沒關係，自己下單，過完年拿到貨，繼續吃剛剛好。

# LONEN 鹹蛋黃風味魚皮酥

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▲LONEN 鹹蛋黃風味魚皮酥，6包（60公克每包）；原價900元，特價699元，點我購買。

鹹蛋魚皮是近年來最夯零食之一，酥脆的鱈魚皮搭配上鹹蛋黃的香氣，不喜歡吃甜食的民眾，這款一定會喜愛，分別有辣味以及原味，口感酥脆的同時，能吃到魚皮的些許鮮味，還能夠放在湯裡或是加入粥一起暖胃食用，絕對是高CP值零食。

# 手工亞麻籽營養棒

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▲手工亞麻籽營養棒，（150g每包）x 6包；原價894元，特價558元，點我購買。

想要兼顧營養，亞麻籽營養棒是相當好的選擇，選用多種穀物烘焙製成，非油炸手法降低熱量，並且甜味也拿捏適中，搭配蔓越莓、乳酪粉，口感層次十分豐富，一根就能補充飽足感，大人小孩絕對都愛上。

# 珍珠奶茶風味大福

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▲珍珠奶茶風味大福，（120公克每包）x 6包；原價594元，特價365元，點我購買。

要說到台灣零食，怎麼能少了珍珠奶茶！選擇超軟Q的麻糬搭配珍奶風味內餡，一口咬下就能看到珍珠一般的餡料在其中，並且黑糖也相當講究，使用白豆沙以及黑糖混合搭配，很適合下午茶來一顆，沒有負擔。

# Belly Bully水果口味低卡飽足感蒟蒻

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▲Belly Bully水果口味低卡飽足感蒟蒻，5包（150ml每包）；原價449元，特價375元，點我購買。

低卡零食千萬不能少了蒟蒻，來自南韓的Belly Bully水果口味蒟蒻，光是粉色的可愛包裝就讓人難以抗拒，並且提供葡萄柚、青蘋果、葡萄多元水果口味，輕鬆滿足嘴饞族。

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