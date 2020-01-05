韓國星巴克2020新品買起來！小白鼠造型杯杯超萌　起司白摩卡鮮奶油好罪惡

編輯／Emily 圖／翻攝自istarbucks.co.kr、IG@starbuckskorea、kakaofriends.com

2020鼠年到來，各種老鼠造型新品上市販售，韓國星巴克也跟著推出應景的商品。除了一系列造型可愛的老鼠馬克杯、保溫瓶…，還有新年期間限定飲品，將老鼠最愛吃的起司結合咖啡，做成起司白摩卡，滿滿鮮奶油加上一片起司餅乾，光用看的就覺得美味可口～

韓國星巴克推出的期間限定飲品叫做「Happy起司白摩卡」，巧克力味的摩卡咖啡，上面擠了滿滿的起司奶油，最頂端再擺上一塊黃澄澄的起司造型餅乾，看了都快流口水，喝下去一定讓你內心充滿快樂！

另一款新年限定飲品是金芝麻拿鐵，咖啡上灑了芝麻和糖粒，金光閃閃的樣子很有新年氣氛，喝了感覺能在新年獲得滿滿好運～

除了限定飲品，星巴克推出了一系列鼠年商品，保溫瓶、不鏽鋼杯系列以粉嫩的白色、水藍色、粉紅色為主，結合白白圓圓的小老鼠圖案，造型全都相當可愛。

馬克杯系列有三款，老鼠造型的馬克杯超Q！圓圓的杯身就是老鼠的身體，兩旁則做出老鼠的耳朵。另外兩款是白色加金色的設計，金鼠能在新年招財、求好運！

另外還有杯子以外的商品，像水藍色的老鼠刺繡零錢包就很美～還有小老鼠水晶球擺飾和金色造型餐具。

目前這系列商品已經開賣，但官網上沒有標價，可能要到當地店面才能知道了，期間限定飲品則會從1/1賣到1/14。不只韓國星巴克有鼠年新品，Kakao Friends也將人氣角色們換上老鼠造型，搭配起司圖案。其中一款商品是金幣巧克力禮盒，包裝看起來像本小書，裡面擺了九塊金幣巧克力，還可以在一旁寫下祝福的話語，金色看起來超喜氣，很適合新年送禮。

►更多超殺好物在這

▲Kakao Friends金幣巧克力禮盒售價14,000韓元（約台幣363元）。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App