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買不到JWA聯名沒關係！Converse推出「平民版」Run Star Hike鋸齒厚底鞋

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編輯／Duke

2019年初發售的JW Anderson X Converse Run Star Hike，是一雙以Chuck Taylor為範本，並使用加厚鋸齒大底設計的鞋款，其中，該鞋款一推出即受到眾人的喜愛，因此後續發行的配色也都瞬間秒殺，而Converse眼看系列獲得空前的成功，因此便推出兩款「平民版」的Run Star Hike。

▲平民版Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop、JW Anderson、Converse）

▲2019年初發售的JW Anderson X Converse Run Star Hike。（圖／翻攝自JW Anderson）

▲平民版Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop、JW Anderson、Converse）

▲平民版Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop、JW Anderson、Converse）

▲Converse推出平民版的Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop）

這回Converse將JW Anderson的設計手法移植到兩款平民版的Run Star Hike上，同樣是以Chuck Taylor為範本，不過，兩款於設計上皆少了「1917」、「JW Anderson」的細節，其中，黑色款沒有太大的差異，而白色款則是將鋸齒大底換成咖啡色與黑色。

▲平民版Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop、JW Anderson、Converse）

▲Converse同樣以Chuck Taylor為範本，但設計上少了「1917」、「JW Anderson」的細節。（圖／翻攝自Notre Shop）

▲平民版Run Star Hike。（圖／翻攝自Notre Shop、JW Anderson、Converse）

▲白色款將鋸齒大底從咖啡色、藍色換成咖啡色、黑色。。（圖／翻攝自Notre Shop、Converse）

Converse自家推出的Run Star Hike，目前已於SSENSE、Kith等指定零售商發售，定價為美金110元（約台幣3,300元），沒買到JW Anderson X Converse Run Star Hike聯名系列的朋友，這次的平民版千萬別錯過了！

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關鍵字：

JWAnderson, Converse, RunStarHike, ChuckTaylor, 鋸齒大底, 平民版, 聯名
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