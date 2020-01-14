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Lisa大露香肩網直呼：太性感！5個動作教你練出同款「直角肩」

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▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、小紅書@背包客老汪

韓女團BLACK PINK團員LISA的混血深邃臉孔充滿異國風情，深受粉絲喜愛，纖細的身材是個不折不扣的衣架子，近日LISA在IG上PO出了一系列美照，除了露出人人稱羨的螞蟻腰，更以一件黑色貼身斜肩上衣大露香肩，近乎直角的肩膀形狀讓粉絲們大呼：「太性感」！其實只要做這5個動作你也能練出「直角肩」。

許多女孩常駝背、姿勢不良，以致形成「圓肩」，正是明明不胖卻看起來虎背熊腰的原因之一，平時用力不對、沒有好好拉伸斜方肌，也容易讓肩膀上的肌肉突起，不好看。想要像LISA一樣的性感美肩，可以嘗試每天花10～15分鐘做以下5個動作，最快一週就能看到效果。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

1. 斜方肌拉伸：左右各25秒、做兩組。

斜方肌是造成圓肩的兇手，平時就要多多伸展。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

2. 向後拉背：一次20秒、做3次。

雙手相扣，背部挺直，然後往後伸展，收腹並自然呼吸。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

3. 開肩拉伸：一次25秒，左右各兩次

非常簡單的暖身操動作，注意身體盡量保持正面，不跟著手部旋轉。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

4. 抬臂拉伸：一次20秒，左右各三次

同樣要注意身體保直立，不跟著施力方向彎曲。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

5. 反祈禱式：一次20 秒、做3次

這個動作比較困難，如果無法做到的話也可以跳過，多做幾組前4步驟來補足。

▲LISA直角肩。（圖／翻攝自小紅書）

最後，除了運用伸展來幫助調整體態，也別忘了改掉姿勢不良的壞習慣，時時保持肩膀打開、下沉的狀態，脖子不往前傾、下巴收好。平時空閒也可以找一面牆壁，夾緊肩頰骨、不聳肩，貼著牆壁站，對於改善整體體態有很好的效果。

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關鍵字：

Lisa, 南韓, 女團, BLACKPINK, 直角肩
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