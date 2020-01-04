fb ig video ETtoday search mobile

6500元有找！SAINT LAURENT絕美AirPods保護套還能當迷你包

> >

▲YSL。（圖／翻攝自產品官網）

▲SAINT LAURENT全新推出 Apple AirPods 皮革保護套，可愛造型迷倒粉絲。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

比起一般大小的精品手袋，縮小版的配件似乎更有吸引力，SAINT LAURENT全新推出 Apple AirPods 皮革保護套，宛如被照到縮小燈一樣，保留原本經典YSL金色Logo，在價格上更是正中粉絲下懷，小資族也能輕鬆入手。

▲YSL。（圖／翻攝自產品官網）

▲YSL。（圖／翻攝自產品官網）

▲AirPods 皮革保護套採用白色荔枝紋皮革，經典YSL Logo細節也完美呈現，約NT$6,400。（圖／翻攝自產品官網）

奢侈品牌逐漸瞄準3C市場，SAINT LAURENT也不例外，這回全新推出一款AirPods 皮革保護套，以白色荔枝皮革打造宛如手袋一般的精緻度，不過小巧造型一手就能輕鬆掌握，絲毫不佔空間，此外，保護套正前方也沒忘記品牌經典的金色YSL Logo彰顯奢華感，打開翻蓋之後，包括內裡以及扣環，都印製上SAINT LAURENT字樣，讓粉絲大呼驚艷。

▲YSL。（圖／翻攝自產品官網）

▲AirPods 皮革保護激似YSL Cassandra包款縮小版，價格卻天差地遠。（圖／翻攝自產品官網）

另外，保護套後方加以皮帶可固定於手上或是包包上，避免丟失的情況產生，只要將翻蓋輕輕扣上，不僅能完美容納AirPods，還變身成為超迷你包款，勢必讓所有女孩們愛不釋手。AirPods 皮革保護套售價大約落在NT$6,400，相較於SAINT LAURENT其他包款可謂親民不少，順勢成為小資族入手人生第一個奢侈品的不二選擇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

SAINT LAURENT, YSL, Apple, AirPods , 皮革保護套, 精品, 奢侈品, 名牌包
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸一穿爆紅的增高鞋回來了！絕美蘋果綠、粉嫩玫瑰3000元有找

孫芸芸一穿爆紅的增高鞋回來了！絕美蘋果綠、粉嫩玫瑰3000元有找

昆凌低溫大露美腿意外「撞鞋」林心如　風格差超多網：她完勝

昆凌低溫大露美腿意外「撞鞋」林心如　風格差超多網：她完勝

「不愛回訊息」竟有3大迷人特質　投入當下、性格超好相處

「不愛回訊息」竟有3大迷人特質　投入當下、性格超好相處

身材不是最重要！男性票選理想女友特質Top 10　第一名讓人猜不到 6500元有找！SAINT LAURENT絕美AirPods保護套還能當迷你包 《2020因為愛你》高顏值男男CP純愛台劇　6位鮮肉帥哥趕快先追起來 牡羊、金牛居然都上榜！喜歡就是一直對你好的3大星座 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 潔西卡的「辦公室穿搭術」夠時髦　西裝外套＋小白鞋，率性不失專業感 全球每20秒賣一瓶！Kiehl’s「神奇化妝水」搞定所有肌膚問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面