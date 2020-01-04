6500元有找！SAINT LAURENT絕美AirPods保護套還能當迷你包

▲SAINT LAURENT全新推出 Apple AirPods 皮革保護套，可愛造型迷倒粉絲。（圖／翻攝自產品官網）

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比起一般大小的精品手袋，縮小版的配件似乎更有吸引力，SAINT LAURENT全新推出 Apple AirPods 皮革保護套，宛如被照到縮小燈一樣，保留原本經典YSL金色Logo，在價格上更是正中粉絲下懷，小資族也能輕鬆入手。

▲AirPods 皮革保護套採用白色荔枝紋皮革，經典YSL Logo細節也完美呈現，約NT$6,400。（圖／翻攝自產品官網）

奢侈品牌逐漸瞄準3C市場，SAINT LAURENT也不例外，這回全新推出一款AirPods 皮革保護套，以白色荔枝皮革打造宛如手袋一般的精緻度，不過小巧造型一手就能輕鬆掌握，絲毫不佔空間，此外，保護套正前方也沒忘記品牌經典的金色YSL Logo彰顯奢華感，打開翻蓋之後，包括內裡以及扣環，都印製上SAINT LAURENT字樣，讓粉絲大呼驚艷。

▲AirPods 皮革保護激似YSL Cassandra包款縮小版，價格卻天差地遠。（圖／翻攝自產品官網）

另外，保護套後方加以皮帶可固定於手上或是包包上，避免丟失的情況產生，只要將翻蓋輕輕扣上，不僅能完美容納AirPods，還變身成為超迷你包款，勢必讓所有女孩們愛不釋手。AirPods 皮革保護套售價大約落在NT$6,400，相較於SAINT LAURENT其他包款可謂親民不少，順勢成為小資族入手人生第一個奢侈品的不二選擇。

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