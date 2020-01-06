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年開200刀！隆鼻權威顏正安談「美鼻」：疤痕小、鼻型自然就是美

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▲▼隆鼻權威顏正安。（圖／湯興漢攝）

▲在台灣經手隆鼻個案數一數二多的隆鼻權威顏正安醫師認為，鼻型美的關鍵在「臉部的和諧感」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

鼻子位於全臉正中央，經常成為視覺焦點，有個好看的鼻型，整張臉質感瞬間Level up！從業超過8年唯一專攻鼻整形、神救援超過1600位不完美鼻型困擾者的極緻醫美診所院長顏正安告訴你，零負評整鼻成效的關鍵無它，首重「自然就是美」。

顏正安指出，東方人最常見的問題是鼻型「寬、扁、窄」，但受到好萊塢西方美感影響，普遍喜好像混血兒一樣高挺、有立體度的鼻型，像是Angelababy、迪麗熱巴、楊宓、宋慧喬、徐若瑄、周子瑜等，都是指定度很高的理想鼻型，然而隆鼻效果要做的好，不僅需視個人條件調整鼻型與臉部的和諧美感，隆鼻技術也很重要，經驗愈多的醫師，勢必能將傷口開的愈小、術後復原愈快、也愈能達成受術者心中的理想型。

▲Angelababy穿裸色T恤，激似內衣外穿。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy高挺如混血兒的鼻型一直是整形患者的頭號理想型！（圖／翻攝自微博）

▲子瑜扮《美女與野獸》貝兒公主。（圖／翻攝自推特）

▲臉蛋精緻鼻形完美自然的周子瑜是近幾年的整形熱門款。（圖／翻攝自推特）

過去亞洲整容界的隆鼻手術大多透過矽膠或Gore-Tex等植入物做輔助，卻常遇到人體與植體材質有排斥反應，或發生鼻尖壓力過高穿出、感染等後遺症，鼻型也會較硬挺而不自然。顏正安認為，以全球鼻整形趨勢來看，還是用自體軟骨做鼻型的效果最好，因為用自體組織整鼻就像一個移植手術，吻合度高、降低併發症機率也不影響鼻子本身的功能，而且鼻子本來有2/3是由軟骨所組成，所以用耳軟骨、肋軟骨等自體組織來為鼻型「截長補短」會更自然而不突兀。

顏正安以經驗分析，要做出好看的鼻型，取肋軟骨的效果最好！因為亞洲人耳軟骨較小且軟，效果往往不如整塑後的肋軟骨及筋膜好用，顏正安自豪表示，過去肋軟骨疤痕通常會開3~4公分，現在他可以做到只開1點多公分，減少患者對疤痕的恐懼，且人體有12對肋骨可見材料充足，可以讓醫師安心的雕塑出更接近真實和諧的自然鼻型才完美。

▲▼隆鼻權威顏正安。（圖／湯興漢攝）

▲顏正安認為保養品若能提供肌膚充足的營養精華，將有利於術後修護。

許多人關注的術後保養，顏正安表示，任何整形手術結果最令人在意的就是疤痕，不管鼻型做得再好，若疤痕很明顯，其實對醫師來說還是失敗的！而選對保養品，幫助皮膚組織修復，讓疤痕盡量淡化，對整形手術修復來說也有益。像是含高濃度營養成分的東森自然美保養精華系列，有利於傷口癒合過程中，讓膚質獲得充足營養，使肌膚細緻度更高。另外，也要注意日夜保養要分別加強，像是日間要注重防曬，而夜間則是可以好好把握的肌膚修護高峰期，搭配優質精華霜，保養效果絕對會是最好的。

▼顏正安推薦適合術後保養的東森自然美瑞昇醫美級系列保養品。

▲▼隆鼻權威顏正安。（圖／湯興漢攝）

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 顏正安, 隆鼻權威, 隆鼻達人, 整型
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