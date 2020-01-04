LIFE・經典／得到設計獎的滅火器　居家安全可以更順眼

▲+ maffs設計款滅火器。（圖／翻攝宮田森田官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在以往居家安全的用具外型總是設計顯眼，方便在危急的時候能夠馬上辨識使用，然而有時這卻成為人們不去選擇它的原因，日本首間開發泡沫滅火器的公司宮田森田（Morita Miyata），跳脫了這樣的思維，成立了+ maffs的新品牌，致力在外型上的開發，且得到了Good Design Award的獎項。

滅火器的外型，在每個人心中都有一個共同符號，若在公眾環境發生急難，每個人都能輕易辨識這件物品，然而在自己熟悉不過的家裡，或許我們對於這個印象可以放鬆一點，甚至可以選擇能融入家中裝潢的外型，讓保有個人與居家安全的物品，能夠更順眼的存在我們的生活空間中。

已經有近70年開發歷史的日本滅火器公司宮田森田，也意識到使用者這樣的需求，預防災難的意識很重要，然而在現實上，還是要面臨使用者對於居家佈置的取捨，針對這項需求，在+ maffs品牌產品線上，採用了最乾淨的外型設計。

除了使用最乾淨的顏色，在外型的尺寸上，也採用該公司最小的研發尺寸，使用白色與消光黑作為主色，搭配銀色的金屬閥門，雖然深黃色的安全栓看起來仍然低調，但位於上方易拔出的設計不會因此而扣分。

阻燃劑的成分是用醋與其他食品原料製成，可達到有效隔絕火焰卻無毒的效果，而滅火器確實有使用壽命，對此，+ maffs採用了一個和風設計的紙標籤，讓使用者美美的將期限日期掛在機身上，溫柔的提醒它能陪伴家庭的日子。

+ maffs滅火器的售價為10,000元日幣，折合台幣約3,000元，面對天災相當頻繁的日本，其實也有其他設計款的防災用具也令人相當激賞，包括無印良品等都有推出方便收納的防災用品。



▲無印良品可摺式安全帽，能夠摺疊僅剩下A4尺寸，方便放在文件夾或家中的書櫃裡，堅硬的材質能讓災害發生時，避免掉落物砸中頭部，無論是放在辦公室或是家中，甚至是攜帶都較為便利，售價為4,900元日幣，折合台幣約1,350元。（圖／翻攝無印良品官網）