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C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價

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▲▼ C羅Rolex 。（圖／路透）

▲C羅日前在杜拜參加環球足球獎活動，腕間勞力士（Rolex）GMT-Master Ice全鑽錶超級亮眼。（圖／路透）

記者陳雅韻／綜合報導

根據去年底《富比士》公布過去10年全世界收入最高的前10名運動員排行榜，34歲葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo，簡稱C羅），僅次「拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather），估計過去10年C羅賺進8億美元（約240億元台幣），他也捨得買精品犒賞自己，尤其熱愛名錶，收藏中不是全鑲鑽就是限量複雜功能錶，這回現身杜拜，戴的是市面罕見的勞力士（Rolex）GMT-Master Ice鑽錶，應是品牌史上推出最高價的錶款。

▲▼ C羅Rolex。（圖／翻攝cristiano IG）

▲C羅不僅戴價值1500萬元的勞力士鑽錶，還戴巨鑽戒指。（圖／翻攝cristiano IG）

C羅日前在杜拜舉辦的環球足球獎獲頒年度最佳球員獎，腕間的勞力士閃瞎眾人，據信此款身價高達1500萬元的腕錶，應是勞力士製作過最奢華的錶款之一，18K白金錶殼與鍊帶、面盤共鑲嵌近30克拉鑽石，但品牌對此相當低調，沒有公布技術資料或官方圖片，僅透露應是訂製款。

▲▼ C羅Hublot 。（圖／翻攝翻攝cristiano IG）▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲C羅戴Hublot獨一無二的MP09雙軸陀飛輪鈦金屬滿鑽腕錶，估價超過3000萬元。（圖／Hublot提供）

訂製錶款對C羅而言應是常態，他最常戴全鑲鑽搭紅寶石的Franck Muller陀飛輪錶，也曾向HUBLOT（宇舶）訂製獨一無二的MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽腕錶，雙軸陀飛輪第一軸以一分鐘旋轉一圈、第二個30秒一圈轉動已夠炫目，他還請品牌在錶殼、錶冠與按把鑲嵌梯鑽和圓鑽，更加華麗高調，品牌也不透露貴客訂製的價格，但估計超過台幣3000萬元。

關鍵字：

C羅, 勞力士, Rolex, HUBLOT
fashion.net

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