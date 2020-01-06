沒存檔就當機、稿子改了再改！「同情鑰匙圈」寫滿怨念　戳中設計人痛處

編輯／Emily 圖／翻攝自creativkeys.com、godzilla.store

平常大家上班、上學使用電腦時，是不是累積了很多怨念呢？像設計人經常面臨改稿問題，每次存完最終版本，永遠又有地方要修改，只好再重存一次。而剪輯軟體跑超慢或突然當掉，是剪片的人才懂的苦。外國品牌creativkeys推出了一系列以電腦軟體搭配崩潰註解檔名的鑰匙圈，名為「Empathy Keychains」（同情鑰匙圈），貼切的註解絕對讓常用的人超有共鳴！

這系列鑰匙圈是由外國品牌creativkeys所推出，在一系列Adobe軟體LOGO圖案下方，加上有趣的註解檔名，有在用的人看了絕對感同身受！

平面設計師們最常用的軟體不外乎是Photoshop、Illustrator、Indesign，這幾個檔名都是不斷的最終版修正，每次都以為這是真正的最終版，但永遠會有新的問題要修改，又只能再重存一次。每次這樣搞真的有夠煩，相信設計師們看了一定很有同感！

只是不斷改稿還算幸運，要是使用到一半跳出軟體當掉的通知，那才真的讓人崩潰！鑰匙圈有趣的寫上「因為你的設計太爛了，是不是該換份工作了？」看了超想選下面「放棄走人」的選項。

剪片常用的軟體是剪輯用的Premiere Pro和後製特效的After Effects，影片檔超大，每次用就只能跪求軟體跑得順暢、不要卡卡，更不要突然當掉，否則一切又要重來，就只能哭了。這兩款鑰匙圈的註解，絕對道出了剪輯人員的心聲！

除了Adobe軟體系列，還有Office系列鑰匙圈，大家常用的Word檔名寫了這是「論文的最終又最終修改版」，寫文字也是會掉入不斷修改的地獄啊！Excel表格常常讓人看了頭昏眼花，鑰匙圈也幽默的寫了「我不知道我到底在幹嘛」。

這款鑰匙圈超級適合送給有相關工作經驗的朋友，雖然會戳到痛處，但也真實的講出他們的心聲，目前在creativkeys官網上販售，價格美金11.95元（約台幣360元）。

另外在日本也有一款有趣可愛的哥吉拉鑰匙圈，有哥吉拉、牠的第二型態蒲田君、摩斯拉巨蛾幼蟲三種款式，娃娃的嘴巴可以咬住你的手指，但看起來卻一點都不兇猛，Q版的造型反而有種呆萌感～目前在哥吉拉商店官網上販售，價格1,100日圓（約台幣303元）。

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