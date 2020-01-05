Google公布2019台灣熱搜穿搭關鍵字　「陷阱妹最愛」奪第一

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衣服太多或是不知道怎麼搭配時，想必大家都會上Google查詢關鍵字來學習穿搭，然而，2019年度台灣最熱搜的穿搭關鍵字為何，Google近期也公布了排名，其中第一名由「真理褲」奪得，而工裝褲、釣魚背心、高腰褲也榜上有名，下方就一起來看看吧！

第十名：高腰褲

亞洲女生的身材相較於歐美國家的女生而言顯得嬌小，因此能讓整體比例更好看的高腰褲，便成為亞洲女生最愛的褲款之一。

在 Instagram 查看這則貼文 安心亞 XinYa An（@amberber_an）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 下午 11:32 張貼

第九名：格子外套

男、女都適合的格子外套，絕對是衣櫃裡必備的單品，因為格子外套不論是搭配短褲、裙子或是長褲都相當百搭，並且花樣眾多，想要復古風、休閒、正式都能輕易找到喜歡的款式。

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 上午 6:25 張貼

第八名：黑紗裙

既有個性又具備女性特質的黑紗裙，搭配T-Shirt、襯衫、一字領、雪紡衫都很適合，喜歡這類穿搭的女生朋友，可以趕緊學起來囉！

在 Instagram 查看這則貼文 三吉彩花（@miyoshi.aa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 10 日 上午 8:16 張貼

第七名：風衣

萬年不敗的風衣絕對是秋冬必備單品，而顏色部分可以選擇卡其色、黑色或是灰色，因為這三色怎麼搭都很好看喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Burberry（@burberry）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 26 日 上午 10:30 張貼

第六名：直筒褲

如果穿膩Skinny緊身褲，不妨試試輕鬆又簡約的直筒褲，而該褲型在搭配上擁有很多選擇，像是T-Shirt、襯衫、外套、帽T等都相當適合。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 上午 1:25 張貼

第五名：米色褲

米色褲又分為深色與淺色，其中，淺色也被稱為「奶茶色」，是2019年冬季最火熱的顏色，愛漂亮的女生朋友千萬不能錯過。

在 Instagram 查看這則貼文 郭雪芙Kuo Hsueh Fu 곽설부（@aohsuehfu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 1:05 張貼

第四名：紅色鞋子

紅色不僅能作為衣服的主要配色，用於鞋款也能帶出熱情的特質，而這裡的紅色鞋子含括高跟鞋、平底鞋、球鞋以及靴子。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 27 日 上午 12:47 張貼

第三名：工裝褲

工裝風是2019年相當盛行的穿搭，其中又以工裝褲為主要單品，因為該褲型適合各種身材且非常適合搭配球鞋喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Adrianne Ho（@adrianneho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 下午 8:30 張貼

第二名：釣魚背心

釣魚背心獲得第二名完全不會讓人意外，因為隨著Outdoor風潮不斷高漲之下，釣魚背心便從中脫引而出，並且不論男、女都相當適合。

第一名：真理褲

由真理褲拿下的理由有兩個，其一為火辣的特性被男生視為「真理」，另一個原因則是「陷阱妹」的崛起，綜合這兩個原因使得真理褲在2019年成為Google穿熱搜關鍵字的第一名。



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