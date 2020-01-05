台味文青、日式風情　春節禮盒多滋味

記者蔡惠如／綜合報導

一月底即將迎來農曆春節，各通路品牌也推出特具特色的伴手禮，從王德傳從春意入手，邀請民眾入茶賞春，好好集則集結台灣好味，讓收禮者感受台灣美好，猿田彥則以美麗的富士山蛋糕，讓人驚艷。

王德傳 春意人間

年節一過，就是春天了，百年茶莊王德傳以「花間飲」為主題，推出風和、花妍、日暖3款春節茶禮，讓送禮的心意延續至過年之後，禮盒以「暢飲花間、人醉春色」為意象，結合光影變化與春日氛圍的漸層色彩，營造出春光點染、百花爭妍的春天景致，售價從1,180元至3,200元。

▲2020年品牌各推具特色的春節禮盒。（圖／各品牌提供，以下同）

好好集 台味文青

新光三越旗下選物好好集，今年推出「好好迎春禮盒」，內容包含淡水的青創品牌「海邊走走」手工蛋捲，搭配台東自然栽種的「立品茶園」蜜香紅茶、屏東老師傅烘烤的「好事來花生」香脆堅果，以及在地食材手工製作、歷經30天醃製發酵而成的「胭脂」薑味甜檸蜜，傳遞台灣本味，外盒則採用節慶紅搭配好好在一起字樣，溫暖樸實。

猿田彥 日本風情

東京猿田彥珈琲限量推出新春限定的「新春御年玉濾掛咖啡和菓子禮盒」與「新春咖啡歐蕾和菓子禮盒」2款伴手禮，搭配「富士山」3種口味的雙層和菓子蛋糕，「日出」以清透淺藍光澤的薄荷羊羹點綴金箔，下層搭配巧克力黑豆蛋糕；「立春」以蜂蜜白豆沙羊羹搭配紅麴蔓越莓蛋糕；「吉綠」則選用猿田彥咖啡液製作羊羹鋪上蕎麥粒，下層搭配抹茶蛋糕融入蜜製橘皮丁，售價從810元至1,380元不等。

茶籽堂 全球限量

茶籽堂針對春節禮盒，推出全球限量993瓶「2020茶籽堂臺灣籽苦茶油」，職人手工瓶蓋、特殊導油嘴、與春池玻璃合作的隔光瓶身外，首度於外盒標註了1到993號的序號，強調限量感，售價1,880元。