孫芸芸一穿爆紅的增高鞋回來了！絕美蘋果綠、粉嫩玫瑰3000元有找

▲孫芸芸大愛的鞋款NIKE RYZ 365，如今再推絕美雙新色，1月4日就能買到 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

記者鮑璿安／台北報導

討論度很高的鞋款NIKE RYZ 365 ，在去年（2019）被名媛孫芸芸穿上就引發搶購熱潮，這回再推出絕美雙色，雙緞面蘋果綠、粉嫩乾燥玫瑰，於1月4日在球鞋選物店FRUITION正式開賣。

▲ RYZ 365鞋款再推清新蘋果綠與粉嫩乾燥玫瑰色。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

NIKE RYZ 365鞋款最獨特之處莫過於超高修飾度的厚底鏤空增高設計，側面看來中空大底伴隨鋸齒線條相當童趣，連嬌小女也能輕鬆上腳，名媛孫芸芸也在私服中穿著該鞋款，以帥氣皮衣背心搭配黑色連身中長裙，腳下直接踩著RYZ 365，露出纖細腳踝絲毫不顯違和，一夕間接成為大勢鞋款，如今熱潮捲土重來。

▲NIKE RYZ 365 新配色於1月4日 FRUITION門市正式發售，NT$2,900。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

本次運用了質感緞面和優雅麂皮進行混搭拼接，遊走於氣質與活潑之間，縮小版的swoosh藏在腳後跟與鞋兩側，顏色上更是絕美，共有兩色，分別是清新蘋果綠與粉嫩乾燥玫瑰色，漸層色的搭配更是讓美度發揮至極。NIKE RYZ 365作為2020 年 FRUITION 首波發售推薦款，於1 月 4 日下午 2 點正式販售，感興趣的粉絲別錯過了。

▲New Balance Fresh Foam 1080系列性能顏值集聚，NT$4,580。（圖／品牌提供）

同樣大熱的鞋款New Balance Fresh Foam 1080系列，極致的緩震性能，後跟採用ULTRA HEEL科技，3D成型的鞋跟式設計搭配固定式彈性鞋舌，粉嫩新色同樣美翻天。

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