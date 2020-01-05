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Le Creuset年度品牌回饋日來了　最低3折滿額再折現金

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▲Le Creuset 2020品牌回饋日。（圖／Le Creuset提供）

▲Le Creuset 2020品牌回饋日1／7開跑。（圖／Le Creuset提供）

記者蔡惠如／綜合報導

知名法國鑄鐵鍋品牌Le Creuset，1／7起至1／14期間，將在忠孝SOGO 12樓舉辦年度品牌回饋日，超過1000款商品最低3折起，包括烤盤、餐瓷、媽咪燉鍋、鑄鐵鍋還有隔熱墊等配件，且推出史上首次的「現金折抵」，消費滿1萬元再現折500元，原價7,800元的鑄鐵鍋，只要2,500元就能帶回家。

Le Creuset年度最大品牌回饋日要開跑啦，除了折扣最低低至3折，還首度推出單筆消費滿額現金折抵，最多可現折5,000元，另推出「每日限量的超殺低價商品」，1／7當天16公分圓鐵鍋原價7,800元，特價2,500元，限量25個；1／8限定20 公分愛心燉飯鐵鍋，原價12,000元，特價2,900元，限量25個。

業者表示，現場銷售超過1000種Le Creuset精選商品，除了最受歡迎的鑄鐵圓鍋，鑄鐵媽咪鍋，還有豐富的瓷器、矽膠廚具、不沾鍋、不鏽鋼鍋、與酒器等多項商品，且推出滿額現金折抵，消費滿1萬元現折500元、消費滿2萬元現折1,000元、滿3萬元現折2,000元、滿4萬元現折2,500元、滿5萬元現折5,000元。

關鍵字：

Le Creuset, 特賣, 品牌回饋日
fashion.net

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