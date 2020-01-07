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春天已經不遠了！迪士尼粉嫩櫻花米奇、米妮浪漫來臨　透明水瓶很唯美

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編輯／Emily　圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp、sanrio.co.jp

新年剛來臨，就好像離春天不遠了，日本東京迪士尼已經搶先推出具有春日氣息的櫻花米奇、米妮系列商品，1月31日會在日本開始販賣。這系列以柔美的粉紅色，搭配淺藍、淺粉，再加上飄散的唯美花瓣圖案，看了超級觸動少女心～品項從娃娃、水瓶、收納袋到飾品、糖果、餅乾應有盡有。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

#水瓶系列

櫻花系列商品有推出兩款水瓶，一個是粉紅色透明的水壺，適合拿來裝冷飲，透明感杯身加上花瓣圖案，浪漫又可愛。另一款是淺粉色的不鏽鋼杯，保溫或保冷效果都會比較好。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲透明水瓶售價1,800日圓（約台幣496元），不鏽鋼杯售價2,000日圓（約台幣551元）。

#袋子、用品系列

粉紅、粉藍配色的櫻花圖案，被印在各種用品上，有小束口收納袋、化妝包、零錢包、衛生紙套，還有小方巾、扇子和護手霜，塗在手上會有淡淡的櫻花香喔！

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲小束口袋售價820日圓（約台幣226元），衛生紙套售價2,000日圓（約台幣551元），零錢包化妝包售價2,200日圓（約台幣606元）。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲小方巾售價720日圓（約台幣198元），扇子售價2,300日圓（約台幣633元）。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲櫻花護手霜售價1,000日圓（約台幣275元）。

#飾品系列

飾品系列有耳環和髮夾兩款，金色的底色搭配粉紅、粉橘櫻花圖案，再加上小鑽、珍珠點綴，看起來超級精美，戴起來氣質又唯美～不用怕迪士尼商品看起來太幼稚。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲耳環、髮夾售價1,800日圓（約台幣496元）。

#娃娃吊飾系列

娃娃吊飾有米奇、米妮兩款，他們的五官、身體全變成粉紅色，穿上櫻花造型服裝看起來超級可愛！

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲米奇、米妮娃娃吊飾售價1,900日圓（約台幣523元）。

#點心系列
除了用品，還有推出點心系列，分別是櫻花口味的糖果和餅乾，兩款的包裝罐都超級美，吃完之後還能留下罐子裝東西，拿來送禮或自己收藏都很可以。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲櫻花餅乾售價900日圓（約台幣248元），櫻花糖果售價700日圓（約台幣192元）。

為了迎接新的一年，不只迪士尼，三麗鷗也推出了2020新系列商品，Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗等角色都戴上慶祝2020到來的造型皇冠、眼鏡，開心表情搭配2020慶祝配件，看起來超級可愛！這系列有娃娃和玩偶吊飾，另外還有壓克力的鑰匙圈，最適合在新年購入他們了！

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲玩偶吊飾系列售價1,320日圓（約台幣363元）。

▲迪士尼櫻花商品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲娃娃系列售價2,530日圓（約台幣697元），壓克力鑰匙圈售價550日圓（約台幣151元）。

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關鍵字：

日本, 東京, 迪士尼, 米妮, 米奇, 櫻花, 春天
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