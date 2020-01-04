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4大藥妝通路年度熱賣美妝Top 1　超人氣隔離乳奪屈臣氏、康是美雙冠軍

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▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1中，有一高人氣隔離霜拿下雙冠軍。（圖／翻攝翻攝IG@jnnn2、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導

不論是從小就熟悉的屈臣氏、康是美，或是近期大舉進攻台灣的日系藥妝店Tomod’s、日藥本舖，集結眾多開架彩妝保養品的藥妝店永遠都是女生最愛的挖寶地點，但你猜得到是哪些美妝品好用到稱霸全店、登上年度熱賣排行第一名嗎？快一起來看看4大藥妝通路的年度熱賣Top 1，你錯過了哪些？

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

Tomod’s保養類Top 1：我的美麗日記珍珠煥白面膜，NT$250。

紅到日韓、東南亞的「我的美麗日記」幾乎已成為台灣面膜代名詞，而精華液質地清爽無負擔的珍珠煥白面膜，更是其中人氣最夯的一款，還曾榮獲日本@cosme紙類面膜大賞NO.1，淨白細緻肌膚的同時，更能潤澤保濕。

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

Tomod’s彩妝類Top 1：1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，NT$390。

好用到去年一推出就引發搶購潮的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，不僅許多美妝部落客都大推好用，連在IG、PTT、DCARD美妝版上也擁有大批網友好評心得，採用強韌延展長纖維配方搭配捲翹防水定型膏體，並搭配適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷、好長還根根分明。

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▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

屈臣氏保養類Top 1：森田藥粧玻尿酸複合精華液面膜，NT$199。

台灣MIT保養品牌森田藥粧面膜這幾年風很大，不僅在東南亞國家很火紅，還有好幾款面膜在日本指標美妝網站@cosme上獲得急速上升第一名的紀錄，而這款玻尿酸保濕面膜內含精華液份量多、保濕效果好，是其最受歡迎的一款。

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

屈臣氏彩妝類Top 1：Sofina 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版，NT$350。

從推出以來就深受好評的「漾緁控油瓷效妝前隔離乳」推出的進化版，再強化高效控油效果，更加延緩出油及提升持妝度，且能修飾毛孔、膚色不均，呈現明亮勻透好膚質，是許多人手邊必備的妝前隔離。

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

日藥本舖Top 1：Pelican馬油潤澤美膚皂，NT$55。

日藥本舖Top 1超強，是第六年蟬聯銷售排行榜冠軍的Pelican馬油手工皂，一年銷售量疊起來的高度超過1.5座富士山！馬油跟人體是相近的油脂，可以無負擔的進行保養，調節皮膚生理機能，維持皮膚健康，且含有豐富自然營養素，泡沫綿密、濃稠、有彈性，溫和不刺激的親膚質地，邊洗臉同時能立即保濕，洗後也不乾澀緊繃，適用於所有膚質。

▲4大藥妝通路年度最熱賣美妝Top 1。（圖／翻攝IG、品牌提供）

康是美彩妝類Top 1：Sofina 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版，NT$350。

Sofina漾緁控油瓷效妝前隔離乳的魅力真的無法擋，不僅榮登小屈彩妝銷售冠軍，連康是美Top 1也是它，簡直可說是開架底妝霸主了！

康是美保養類Top 1：珂潤潤浸保濕深層乳霜，NT$920。

而除了Sofina隔離霜，康是美保養類Top 1則是由專為敏弱肌設計的保養品牌Curel珂潤的保濕乳霜拿下，蘊含「潤浸保濕Ceramide成分*」及桉葉精華，能提升肌膚保濕，溫和舒適的使用感，搭配優異保濕功能，在美妝版上也有不少愛用粉絲。

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關鍵字：

藥妝店, 日系藥妝店, 屈臣氏, 康是美, Tomod’s, 日藥本舖,  熱賣,  熱銷,  暢銷,  排行榜,  年度熱賣, 彩妝, 彩妝品, 保養, 美妝
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