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砸1.37億元和股神吃飯稱霸！2019最貴的20項商品　球員卡、勞力士都入榜

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編輯／Duke

世界有名的電商平台包括eBay、Amazon、天貓等，其中，由於在eBay刊登的商品種類眾多，因此官方便統計2019年度20項最貴的商品，其中包括藍寶堅尼（Lamborghini）、法拉利（Ferrari）等各類名車、球員卡以及手錶，不過，這些奢侈品遠遠比不上一頓飯，因為光是與鼎鼎大名的股神巴菲特（Warren Buffett）共進午餐，就要價美金4,567,888元（約台幣1.37億元）。

▲巴菲特。（圖／達志影像）

▲與股神巴菲特共進午餐要價台幣1.37億元。（圖／達志影像）

由eBay公布的20項最貴商品中，汽車、飛機類就有13項，其金額區間在美金169,700元（約台幣510萬元）到美金349,800元（約台幣1,050萬元），而腕錶類共有3項，包括2款百達翡麗（Patek Philippe）與1款勞力士（Rolex），不過，這些奢侈品的金額和第一名仍然有巨大的差距，雖然第二名的美式足球NFL球星湯姆布雷迪（Tom Brady）親筆簽名冠軍賽票卡要價美金400,100元（約台幣1,200萬元），但光是與巴菲特共進午餐就需要花費台幣1.37億元，只能說：「有錢人的快樂，往往就是這麼樸實無華且枯燥。」

然而，排在第一名的與巴菲特共進午餐的收入，其實並不會進入股神口袋，因為這筆收益將會作為公益捐獻給舊金山非營利團體Glide。有興趣的朋友都可以到eBay官網查看完整的排名以及金額喔！

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

電商平台, eBay, 股神, 巴菲特, 午餐, 藍寶堅尼, 法拉利, 百達翡麗, 勞力士, NFL球星, 湯姆布雷迪, 公益
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