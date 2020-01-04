擁有50種用法的神奇萬用膏！保濕、潤唇，還能當按摩霜和足膜

▲歐舒丹全新植萃修護霜，擁有50多種用法，從頭到腳都能使用，被稱為「神奇萬用膏」。（圖／翻攝歐舒丹官網）

記者張毓容／台北報導

現代人生活忙碌，一天24小時都讓人覺得不夠用，尤其對於還要抽時間保養肌膚的女生而言，如果能有一個可省下瓶瓶罐罐、又有超多用途的全能保養品那該有多好？所以，歐舒丹「植萃精華油全能修護霜」來了！小小一罐，擁有50種超多功效的萬用法，從頭髮、臉部、身體到雙手、足部都能用，不僅被封為「神奇萬用膏」，在國外更有「魔法霜」之稱。

▲歐舒丹 植萃精華油全能修護霜，15g，NT$550；100g，NT$1,600。（品牌提供，以下同）



全新「植萃精華油全能修護霜」採用100%天然植物精華萃取，奶油般的柔潤質地，具極佳延展性，在接觸皮膚體溫瞬間化為柔滑霜狀質地，迅速吸收，不留一絲厚重黏膩感受，並蘊含4種歐舒丹明星天然成份：蠟菊、乳油木果油、薰衣草與甜杏仁，溫柔呵護肌膚，更添加了草本藥膏獨特的成分－山金車萃取，具備緩解肌肉痠痛、消腫除瘀和抗發炎的天然療效。

可使用於臉部、唇部、全身肌膚與髮絲，提供全面舒緩鎮定、修護防禦、軟化角質、緩解痠痛和保濕滋養等功效，有效救急乾燥脫皮等受損現象，是隨身不可缺少的神奇萬用膏。

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雙手&足部護理



全新「植萃精華油全能修護霜」可以舒緩冬季乾燥龜裂的雙手，恢復柔軟潤澤觸感，挖取一些修護霜按摩指甲邊緣，減少因冬天乾燥造成的脫皮和小肉刺，亦可以輕輕抹一層在指甲上，強健甲面，讓十指恢復閃耀光采；也可當作護手霜、手膜或足膜，深層滋潤乾燥受損的雙手雙腳；軟化腳底因摩擦而長繭的死皮。

臉部保養



除了手部護理外，歐舒丹全能修護霜也可當作護唇膏、唇膜使用，輕輕塗抹在雙唇上，讓嘴唇不再乾澀，呈現水潤光澤感；可塗抹在任何乾燥處幫助肌膚強化滋養保濕能力，也能當做臉部按摩乳霜；擦在鼻孔週遭及人中處，緩解冬季或小感冒所導致的肌膚破皮、紅腫不適或鼻塞；輕擦在眉毛上，撫順雙眉毛流，維持眉型。

身體保養



在身體抹上薄薄一層「全能修護霜」，可緩解因乾燥所產生的皮膚發癢或不適；透過按摩滲入肌膚，更能幫助運動後舒緩肌肉痠痛；塗抹於雙腿或手肘膝蓋等關節處，讓粗糙的關節部位也能恢復絲滑膚觸；可緩解腿部除毛後所導致的紅腫不適；沐浴後塗抹全身，作為潤膚油把水分鎖進肌膚裡；輕拍一些在手腕內側或脖子，讓淡淡的草本清香伴隨您一整天的好心情。

頭髮護理



如果有毛燥或受損髮質的困擾，輕拍一些修護霜在頭髮和髮尾上，可以滋潤髮絲讓頭髮滑順好梳理，讓秀髮亮麗光澤。若追求更深層的修護，「植萃精華油全能修護霜」也可作為晚安修護髮膜，整夜的滋養讓隔天的秀髮更柔順閃耀。

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