陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎

▲卡地亞今晚於遠百信義A13舉辦《Into the wild》豹影迷蹤特展派對。（影／記者王則絲攝）

記者陳雅韻／台北報導

全球首站的卡地亞（Cartier）《Into the wild》豹影迷蹤特展，正於全台最新百貨遠百信義A13盛大展出，今晚舉辦派對造勢，邀請群星同歡，品牌台灣區全系列珠寶大使陳庭妮壓軸出場，身穿金色開高衩禮服露美腿又秀美背，搭配美洲豹珠寶化身為金色女神，她自認：「本以剪短髮無法駕馭，沒想到整體造型效果不錯，更有信心了。」

▲陳庭妮化身為金色女神，壓軸出場。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞莎穿深V禮服搭配美洲豹珠寶辣翻全場。（圖／記者黃克翔攝）

現場PK來勢洶洶的女星，正是同為名模出身的瑞莎，她以深V禮服大方露事業線的性感造型，奪得全場目光，她表示開展第一天已帶女兒造訪，巧合的是女兒喜歡的珠寶樣式與她相同，「證明我買的東西都是對的，母女都喜歡」，更有理由敗家了。

▲曾之喬賞美洲豹展燃起購物慾。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬也因逛卡地亞美洲豹展而燃起購物慾，本來想打包沒有鑲鑽的款式，一聽到有鑲鑽的版本被稱為「鑽豹」，與「賺爆」發音類似，因此心意動搖，想買「鑽豹」博得好財運。

▲時尚活動接不停的許光漢也現身卡地亞美洲豹派對。（圖／記者黃克翔攝）

▲章立衡對於卡地亞美洲豹展的互動體驗印象深刻。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷期許自己努力賺錢未來能入手卡地亞。（圖／記者黃克翔攝）

卡地亞同時邀一票男星同樂，包括近來時尚圈寵兒許光漢、張軒睿、范少勳、王柏傑、章立衡、劉冠廷、修杰楷與ØZI都現身站台，不約而同讚美洲豹系列是男女都能駕馭的經典珠寶，ØZI尤其認為自己戴美洲豹珠寶很性感，自信爆棚。

▲ØZI自認戴美洲豹珠寶很性感。（圖／記者黃克翔攝）

▲張軒睿駕馭美洲豹珠寶毫不扭捏。（圖／記者黃克翔攝）