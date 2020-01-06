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韓國彩妝師的5個超實用小祕技　眼影太重加一色就搞定

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▲韓國彩妝師的5個超實用小祕技。（圖／翻攝IG）

▲羨慕韓妞們的輕透底妝或仙氣暈染唇？快來偷學韓國韓妝師的5個化妝密技。（圖／翻攝IG@taeri__taeri、＠xeesoxee）

記者張毓容／台北報導

為何韓國女星的底妝看起來總是自然輕透又帶有光澤？韓妞的暈染唇怎麼畫才不失敗？如何維持眼妝乾淨不顯髒？就算化妝一段時間了，你是不是也還是有以上這些困擾？快來偷學韓國彩妝師都在用的5個化妝小技巧，像是眼影不小心畫太重，只要加一色就能快速搞定，免重畫，滿滿都是乾貨，超實用！

▲韓國彩妝師的5個超實用小祕技。（圖／翻攝IG）

▲韓國彩妝師建議將粉底液混合一點保濕乳霜，可讓底妝變得更服貼又有光澤。（圖／翻攝IG@romandyou）

1.乳霜混合粉底液

上底妝容易卡粉或浮粉的人，可以先將粉底液混合一點保濕乳霜再上臉，這樣上完的底妝，不僅很貼合肌膚、很吃妝，皮膚也會變得很有光澤感，尤其對於乾性肌膚更是有效。

2.最淺打底色解救過重眼影

彩妝新手在畫眼影時，常會一不小心下手太重，顏色畫太濃，這時候可以沾取眼影盤裡最淺的打底色，暈染中和畫太濃的局部，顏色立即就會淡化，變得自然，比卸掉重畫更方便。

►發現韓國彩妝師的美麗小秘密

3.刷高光前先噴濕刷具

在刷上高光之前，先用噴霧稍微噴濕刷子再沾取，可以讓打亮粉的粉質變得更細緻、服貼，就算用便宜的打亮餅，也可以創造出高質感高光效果。另外，除了鼻樑、顴骨，眉骨上也可以刷上一點，五官輪廓就會變得更立體。

▲韓國彩妝師的5個超實用小祕技。（圖／翻攝IG）

▲出門在外可將護唇膏當作臨時滋潤棒，塗在起皮、卡粉的局部再補妝，妝感會更自然且服貼。（圖／翻攝IG@3ce_official）

4.補妝前，卡粉局部先塗護唇膏

如果出門在外，鼻翼或是臉上有些部位有點乾燥脫屑或卡粉了，不要直接拿起氣墊粉餅就開始補妝，先利用隨身攜帶的護唇膏塗抹在起皮的位置，用手指輕輕按壓，稍微吃進肌膚後，再拍上氣墊粉餅來補妝，這樣不僅能解決卡粉脫屑狀況，補妝的部分也會更加服貼，妝感也能更自然融合進原有底妝。

▲韓國彩妝師的5個超實用小祕技。（圖／翻攝IG）

▲只要改變畫法，一支唇釉就能變化出韓式暈染唇及飽滿嘟唇。（圖／翻攝IG@raemi_lip、@rimi_channel）

5.新手也不失誤的2種唇釉塗法

喜歡韓式暈染唇的人，可先在下唇內側塗抹上唇釉，抿開讓唇釉在上下唇自然暈染開，再用手指從唇中向唇周輕推暈染，這種薄塗法可以打造比較清新、仙氣感的唇妝；若是喜歡飽滿嘟唇的人，用唇釉將下唇直接填滿，上唇則先在唇峰上先畫出交叉線，沿著上唇邊緣畫出唇型再填滿，這種厚塗、飽和唇妝，能讓氣場更提升。

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關鍵字：

彩妝, 彩妝師, 韓國, 化妝, 技巧, 祕技, 實用, 補妝, 底妝, 眼影, 眼妝, 唇妝, 唇釉, 塗法
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