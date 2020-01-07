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LV無線耳機升級第二代！新色甜美粉、霓光黃來搶荷包

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編輯／Emily

Louis Vuitton（路易威登）去年年初曾推出一款奢華無線耳機，而現在隔了一年，則推出了第二代進化版。耳機外型改成全新設計，更有五款不同顏色可以選擇，潮流感加倍！在功能方面同樣大大升級，聆聽音樂時能享受更佳音質，充電後的使用時間也大幅提升。

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲LV無線耳機升級第二版。（圖／品牌提供）

LV與耳機品牌Master＆Dynamic合作推出的新版Horizon無線耳機，從外觀造型就非常吸引人。耳機底色改成素色，上面印了經典LV標誌以及包包上常見的Monogram印花圖案，共有五種顏色可以挑選，除了基本的黑、白兩色，還有鮮豔的大紅、可愛的粉紅色以及個性的霓光黃。耳機充電盒外觀同樣具有高級質感，上面還有LED指示燈會顯示電量。

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲LV無線耳機。（圖／品牌提供）

▲除了經典黑、白款，也推出新色甜美粉、霓光黃。（圖／品牌提供）

除了外觀與舊版不同之外，耳機功能方面也大大進化，新版充完電之後的使用時間，從3.5小時提升至10小時，新的充電盒還可以儲存2次10小時的電量，所以耳機最長使用時間，從之前的20小時增加到30小時。

另外還增加了一些新功能，在聽音樂時有兩種不同模式可以選擇，想要專注在音樂上享受高音質，適合用「降噪模式」，如果需留意周遭環境情況，則適用「環境聆聽模式」，兩邊耳機都附有麥克風，並提供無線充電功能。想要擁有這款奢華耳機的話，目前在LV各大門市已經有販賣，但售價可不便宜，高達台幣35,300元。

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耳機對現代人來說不可或缺，因此名牌也開始積極涉獵這領域。先前潮流教父藤原浩的fragment design就曾和知名耳機品牌Beats by Dre合作，推出 BeatsX聯名耳機。前幾天在藤原浩IG上曝光的最新造型，以黑、白、藍配色設計為主，按鍵上則印了「FRGMT」字樣。目前還沒有相關發售資訊，後續消息還要密切關注。

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關鍵字：

LV, LouisVuitton, 無線耳機, 耳機, 奢華, 時尚單品
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