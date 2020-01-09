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迪士尼仙杜瑞拉系列絕美登場！皮夾裝飾玻璃鞋、南瓜馬車夢幻度大增

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編輯／Emily　圖／翻攝自25th.samantha.co.jp、take-up.jp

迪士尼公主一直是各家品牌喜歡聯名的對象，日本包包品牌Samantha Thavasa旗下的Petit Choice就推出過長髮公主、小美人魚…多款公主系列商品。目前已經出到第六彈了，這次合作的公主是灰姑娘仙杜瑞拉，天藍搭配銀色的設計，優雅又有質感，還完美展現浪漫的童話氛圍～

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

Samantha Thavasa Petit Choice推出的仙杜瑞拉系列，品項包含長夾、短夾、鑰匙包、收納袋、手機殼和吊飾。兩款皮夾和鑰匙包都是天藍色的設計，正面裝飾做成銀色的灰姑娘玻璃鞋，搭配小鳥圖案和藍色小鑽，背面則有淺淺的南瓜馬車浮雕。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

#長夾

長夾的外包裝是以午夜藍為底，上面印了銀線條勾勒的灰姑娘與王子、南瓜馬車圖案，看起來氣質高雅，很有夢幻感～皮夾的內裡也是使用深藍色印花圖案布料。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲長夾售價21,000日圓不含稅（約台幣5,781元）。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

#短夾

短夾整體設計與長夾差不多，內裡也使用相同的布料。尺寸雖然比較小，但除了原本的隔間，還多了有拉鍊的零錢袋，容量一樣很夠用。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲短夾售價17,000日圓不含稅（約台幣4,680元）。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

#鑰匙包

鑰匙包外觀與短夾類似，打開裡面有四個掛鑰匙的扣環，可以輕巧的存放鑰匙，不會覺得笨重，重點是裝起來超級美！

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲鑰匙包售價13,000日圓不含稅（約台幣3,578元）。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

#吊飾

除了皮夾、鑰匙包，還有推出吊飾、收納袋和手機殼。吊飾整體是銀色，圖案是灰姑娘經典的玻璃鞋結合南瓜馬車，再加上白色、藍色寶石點綴，仙氣十足～

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲吊飾售價3,000日圓不含稅（約台幣825元）。

#收納袋

收納袋的印花與皮夾的內裡相同，布料以深藍色為底，上面印了灰姑娘、王子、南瓜馬車、城堡和灰姑娘的好朋友小老鼠…等眾多童話故事當中的元素，容量看起來很大，適合拿來當化妝包。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲收納袋售價8,500日圓不含稅（約台幣2,340元）。

#手機殼

手機殼是透明硬殼，上面印了淺淺的小動物老鼠、貓咪的圖案，牠們都是灰姑娘故事中出現過的角色，下方則有深藍色方型設計，搭配金色外框，非常有質感～iPhone系列7、8、X、XS、11都適用。

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲手機殼售價7,000日圓不含稅（約台幣1,927元）。

除了這系列聯名，先前日本珠寶品牌Take-Up也推出一系列絕美的灰姑娘聯名飾品，包含兩款項鍊、三款耳環和一個戒指。項鍊、戒指以銀色為主，上面鑲了藍色小鑽，設計精緻唯美～耳環有一款是藍鑽搭配垂墜的玻璃鞋，超級夢幻！另外兩款分別是藍寶石加銀邊的小顆耳環，以及金色鑲邊加上垂墜設計的款式，寶石中竟有若隱若現的玻璃鞋圖案。

►女人變美秘訣

▲灰姑娘皮夾。（圖／翻攝自25th.samantha.co.jp）

▲銀色垂墜耳環（左）售價22,000日圓不含稅（約台幣6,056元）、小顆耳環（中）售價28,000日圓不含稅（約台幣7,708元）、金色垂墜耳環（右）售價24,000日圓不含稅（約台幣6,607元），淺藍鑽項鍊（左）售價28,000日圓不含稅（約台幣7,708元）、藍寶石項鍊（右）售價33,000日圓不含稅（約台幣9,084元），戒指售價30,000日圓不含稅（約台幣8,258元）。

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關鍵字：

灰姑娘, 仙杜瑞拉, 迪士尼, 公主, 皮夾, 飾品, SamanthaThavasa, PetitChoice, 日本
fashion.net

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