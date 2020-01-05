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冬季有感保濕第一步！女星「5分鐘化妝水濕敷」這樣做

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▲▼女星5分鐘化妝水濕敷「這樣做」 。（圖／翻攝自ig）

▲濕敷是許多女星前上妝前必做的功夫。（圖／翻攝IG/kiehls、jessica.syj，以下同

記者曾怡嘉 / 台北報導

雖然正值秋冬，但氣溫仍然忽高忽低，讓肌膚吃不消。這時乾燥、泛紅、毛孔粗大紛紛出來亂，更該要做好保濕來緩解。化妝水是保養程序的關鍵第一步，能打開肌膚保養大門，幫助浸潤角質、前導保濕，讓保養品均勻滲透到肌膚內提升吸收與作用。

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▲Kiehl's的金盞花化妝水成分溫和，還看得見一片片花瓣。

化妝水具有再次清潔老化角質及污垢的功能，使膚色明亮不暗沉，善選溫和成分化妝水更可用來濕敷，使後續保養事半功倍。針對冬季特別乾燥的局部，可利用濕敷達到穩定膚況、加強保濕、軟化角質等作用。妝前使用也能幫助肌膚更好上妝，改善肌膚紋理，提升持妝力。

和片狀面膜比起，濕敷更不受限於臉部區域，能依照不同部位的肌膚狀況分區保養。如混合性肌膚在T字部位容易泛油，可使用清爽化妝水，偏乾、容易敏感的兩頰，就選擇潤澤型加強滋潤，更有效率的調理局部膚質。

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濕敷前有幾個小重點需要留意，面膜和化妝棉需具備足夠濕潤度，要濕卻不滴，手捏有輕微水分跑出才是最佳狀態。待面膜或化妝棉剩下6分濕時，此時取下才能維持肌膚最佳保水度。

濕敷後是角質層飽水度、吸收度最好的時刻，把握黃金時刻擦上精華液或乳液。濕敷時，可以搓熱雙手溫柔的放在皮膚上，讓皮膚表面溫度升高，使毛孔張開，更能幫助成分滲透，加倍濕敷效果。

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關鍵字：

女星保養, 濕敷, 化妝水, 女星秘訣
fashion.net

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