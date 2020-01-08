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美樂蒂45歲了！變身酸甜草莓口味布丁、蛋糕捲　包裝三款表情超萌

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編輯／Emily　圖／翻攝自domremy.com、twitter@sweetroad5、puroland.jp

三麗鷗的人氣角色美樂蒂居然已經誕生45週年了！為了慶祝特別的日子，美樂蒂和甜點廠商domremy合作，推出了三款夢幻甜點～可愛爆棚的外型，結合這季節盛產的草莓，粉嫩嫩的顏色看起來美味可口。預計1月4日會在日本的便利商店、超市販售，好想衝去日本吃一波啊！

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

為了紀念美樂蒂45週年，特別推出了三款聯名甜點，口味全都是季節限定的草莓。分別是美樂蒂草莓聖代杯、美樂蒂草莓布丁以及美樂蒂草莓蛋糕捲，目前網路上還沒有售價資訊，可能要到當地商店才知道。

美樂蒂草莓聖代杯是用美樂蒂造型的透明塑膠杯盛裝，吃完還能留下來做紀念，裡面最下層裝了草莓果凍，上面鋪上牛奶慕斯，最上層再加上鮮奶油和草莓果醬，全部攪在一起之後，會有酸甜融合的好滋味～

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

美樂蒂草莓布丁外包裝有三款不同表情的美樂蒂，每一款都俏皮、逗趣，甜點則是將草莓果凍布丁放在草莓慕斯上面，再淋上草莓醬和草莓餅乾，多種配料加在一起，外觀超級華麗，口感想必也非常豐富。

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

美樂蒂草莓蛋糕捲是用粉紅色的海綿蛋糕，包裹了滿滿的草莓口味奶油和帶有果肉的草莓奶凍。內層包裝的透明片一樣有三種表情，放在蛋糕上面，彷彿在看著美樂蒂的臉，完全捨不得吃～

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

除了超市便利商店販賣的這三款甜點，日本三麗鷗樂園為了慶祝美樂蒂45週年，也會在1月17日推出相關餐點，這系列包含鹹食和甜點，加了美樂蒂圖案後，造型超萌！有粉紅色的美樂蒂漢堡、草莓蛋糕，還有用美樂蒂杯子裝的杏仁豆腐草莓珍珠飲料，以及草莓口味爆米花，全部都看起來可愛又好吃！

▲美樂蒂甜點。（圖／翻攝自domremy.com）

▲美樂蒂漢堡售價1,700日圓（約台幣468元）、草莓蛋糕售價730日圓（約台幣200元）、杏仁豆腐草莓珍珠飲料售價700日圓（約台幣192元）、草莓爆米花售價500日圓（約台幣137元）。

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關鍵字：

美樂蒂, 草莓, 甜點, 日本, 三麗鷗, 布丁, 蛋糕
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