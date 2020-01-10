《CATS貓》聯名包可愛大好評　圓滾滾貓眼盯著你，揹上街超時髦

編輯／Emily 圖／翻攝自cats-movie.jp、IG@katespadejapan、sgs109、felissimo.co.jp

知名音樂劇改編的電影《CATS貓》前不久才在台灣上映，很多觀眾無法接受劇中的人面貓造型，許多負評也接連產生。不過品牌Kate Spade倒是與《CATS貓》電影合作，在日本推出一系列貓咪聯名商品，這隻貓的造型非常可愛，有黑、白、粉三種顏色，不管是側背小包或零錢包都超級Q～

在 Instagram 查看這則貼文 Cats the Movie（@catsmovie）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 18 日 下午 7:36 張貼

Kate Spade與《CATS貓》合作推出的聯名系列，有手拿包、鑰匙圈吊飾、側背包、零錢包和手機套。這隻貓咪可不會讓你聯想到人面貓，牠有著細長的貓眼，加上琥珀色瞳孔，搭配愛心型的小巧鼻子，造型精緻可愛。

手拿包是翻蓋式的包款，造型是半張貓臉，搭配尖尖的立體耳朵，拿在手上既可愛又有女人味～這款包包和鑰匙圈吊飾都只有黑貓款式。

▲黑貓手拿包售價15,000日圓不含稅（約台幣4,129元）。

▲黑貓鑰匙圈吊飾售價13,000日圓不含稅（約台幣3,578元）。

另外還推出了側背小包包、零錢包和手機套，有金屬鍊的側背小包以及零錢包都是整顆貓頭的造型，背起來超級可愛！手機套同樣附有背帶，可以背在身上。這三款都有出黑、白、粉紅三色，大家能依照自己喜好挑選。

在 Instagram 查看這則貼文 kate spade japan（@katespadejapan）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 1 日 上午 12:38 張貼

▲貓咪側背包售價45,000日圓不含稅（約台幣12,388元）。

▲貓咪零錢包售價17,000日圓不含稅（約台幣4,680元）。

▲貓咪手機套售價18,000日圓不含稅（約台幣4,955元）。

貓咪商品總是讓貓奴們心動，不只外出背的包包有貓造型，在家用的家居用品也有超可愛的貓咪系列。日本Felissimo就推出了整隻貓造型的擦手毛巾，這整條毛巾就是貓咪的身型，從耳朵、四肢到尾巴都做出來，把它的手掛在毛巾架上，就像把貓咪懸掛在上面一樣，無辜眼神有夠呆萌～還有多款花色可以選擇。

▲貓咪擦手巾售價2,523日圓（約台幣694元）。

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