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一招變美／章子怡40歲生子，素顏白嫩到發光！好狀態全靠「睡出來」

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▲40歲章子怡發光美肌全靠「睡出來」。（圖／翻攝章子怡微博）

▲章子怡今年元旦剛生下兒子，生產完後幸福家庭照被網友讚嘆肌膚白嫩到發亮。（圖／翻攝章子怡微博，以下同）

記者張毓容／台北報導

2020開春沒多久，「國際章」章子怡就在微博上宣布於元日當日平安產下一子，「這是上天賜予我們的最美新年禮物，感恩！」並配上3張女兒醒醒、老公汪峰圍繞著她和新生兒的幸福認證照。大批粉絲送上祝福的同時，發現今年已40歲的她，產後氣色佳，素顏肌膚更是白嫩透亮、好到發光，意外引起網友熱議並大讚：「素顏超能打」「這是什麼盛世美顏」。


她先前也曾在節目中曝光4年前生醒醒時的產後照，狀態也是好到不行，讓人不免好奇章子怡到底有哪些保養秘訣，怎麼都不會老？看看她平時保養的最大守則，就是錢不能省和要睡飽，到底怎麼回事，一起來瞭解一下。

▲40歲章子怡發光美肌全靠「睡出來」。（圖／翻攝章子怡微博）

保養的錢絕不能省

肌膚狀態一直很好的章子怡，曾在採訪中表示，很早之前就有化妝師告訴她，皮膚從20幾歲就會開始老化，保養一定要趁早開始，對她而言，保養的錢是絕對不能省的，要買就買最好的，保養步驟也一定要做足，「對於化妝品、護膚品，我一直相信一分錢一分貨，這方面不能省錢，一定要用最好的。」

▲40歲章子怡發光美肌全靠「睡出來」。（圖／翻攝章子怡微博）

清潔卸妝最重要

她非常重視肌膚的清潔，尤其身為演員，常會頂著濃妝一整天，如果沒徹底清潔容易長粉刺，因此她晚上的卸妝洗臉更是仔細做好做滿。不拍戲或沒有工作時，私底下的她就會盡量不化妝，讓肌膚休息。

▲40歲章子怡發光美肌全靠「睡出來」。（圖／翻攝章子怡微博）

睡足8小時，作息要正常

章子怡認為，想要維持美麗好狀態，要多喝水、多吃水果，作息要正常且要擁有充足的睡眠。她曾說過，只要不拍戲的時候，自己一定是晚上12點前睡覺，並盡量睡滿8小時；另外，她也提醒水要一口一口慢慢喝，不要一次很急的大口灌下，還有多吃當季水果可以幫助補充維生素，對肌膚更有益，像她就非常愛吃水果，甚至家裡還有一個種滿各種蔬菜水果的小花園。

運動排毒加超強自制力

除了透亮細緻的好肌膚，章子怡的身材也維持得極好，始終苗條勻稱，體重很少超過50公斤。從小學習舞蹈的她曾表示，喜歡透過跑步消耗熱量，工作之餘，一定會抽空跑步，每次30分鐘以上或跑個5公里。

此外，她對於自己的飲食管理非常嚴格，還曾因泡麵只吃4口登上微博熱搜，讓網友佩服驚嘆「我是一包不夠吃」「難怪我會胖」「怪不得狀態這麼好！」
 

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關鍵字：

一招變美, 章子怡, 國際章, 保養, 秘訣, 女星, 生子, 素顏, 美肌, 肌膚保養, 凍齡
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