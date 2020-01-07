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光鞋子不夠！陳冠希攜手G-Shock打造「絲綢錶」　擁有9款錶帶之限量套裝

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▲Clot X G-Shock。（圖／Juice Taiwan FB提供）

▲Clot與G-Shock聯手，並帶來以透明錶殼搭配絲綢錶帶的錶款。（圖／Juice Taiwan提供，以下同）

編輯／Duke

近期Clot X Nike的絲綢設計成為球鞋圈最火熱的話題，不過，主理人陳冠希卻在innersect潮流展上表示：「未來10年我不再把絲綢放在球鞋上。」而當大家以為絲綢不會出現的同時，Clot便宣布將與G-Shock聯手，並帶來一款以透明錶殼搭配絲綢錶帶為設計主軸的DW-5750CL19-1。

▲Clot X G-Shock。（圖／Juice Taiwan FB提供）

▲Clot X Nike的絲綢設計成為球鞋圈最火熱的話題。

這次Clot與G-Shock的合作，是繼2012年的G-Shock 30周年紀念款後，再次攜手合作打造的系列，其中，這回雙方使用DW-5700為藍本，並保留原有的防撞構造、計時等功能來創造出延伸型號DW-5750CL19-1。

▲Clot X G-Shock。（圖／Juice Taiwan FB提供）

▲Clot X G-Shock。（圖／翻攝自Juice、Juice Taiwan FB、StockX）

▲新款的DW-5750CL19-1配有透明錶殼，而背面則有Clot Logo。

然而，作為時隔8年的再度合作，Clot可說是相當有誠意，因為這次除了透明錶殼設計外，還一口氣帶來9款錶帶，其中包括黑色尼龍、絲綢以及7款橡膠錶帶，讓各位可以每天替換喔！

▲Clot X G-Shock。（圖／翻攝自Juice、Juice Taiwan FB、StockX）

▲一口氣帶來9款錶帶，其中包括黑色尼龍、絲綢以及7款橡膠錶帶。

▲Clot X G-Shock。（圖／翻攝自Juice、Juice Taiwan FB、StockX）

▲不論男生或女生都適合配戴。

Clot X G-Shock DW-5750CL19-1聯名系列，預計將於1／8搶先在Juice K11 Musea發售，而1／9則會登陸Juice台北、Juice台中以及The Box台北發售，定價為台幣8,280元，有興趣購買的朋友，發售當天記得把事情排開喔！

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關鍵字：

ClotNike, 陳冠希, innersect, G-Shock, 透明錶殼, 絲綢, DW5750, DW5700, Juice
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