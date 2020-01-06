最生火的鼠年系列！GUCCI老爹鞋趴著「米奇」，印花包裝更值得收藏

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面對即將到來的農曆新年，Gucci的創意總監Alessandro Michele特地攜手迪士尼（Disney），並以旗下最具代表性的米奇為主軸，帶來新春主題系列以慶祝鼠年。其中，該系列不僅販售服飾與包款，還推出包括Rhyton、Ace、Princetown在內的5雙鞋，而鞋款上除了經典的Mini GG Supreme帆布外也印上米奇圖案，各位粉絲還不趕快買起來！

▲Gucci攜手迪士尼帶來新春主題系列。（圖／品牌提供）

由於2020年為十二生肖輪迴的開始，因此Alessandro Michele便運用米奇貫穿整個系列以慶祝鼠年的到來，而該系列推出的5雙鞋款在設計上，均採用趴著的米奇印花圖案為主軸，其中，Rhyton與Ace使用象牙白皮革為基底，而Princetown、Slip-on、拖鞋以及另一款Ace則是以Mini GG Supreme帆布搭配皮革飾邊為主。另外，購買此系列還配有專屬包裝，像是購物袋、包裝盒等都是以綠色為底，並印上米奇圖案喔！

▲Rhyton（上）、Ace（下），定價分別為台幣31,700元、台幣28,700元。（圖／品牌提供）







▲Princetown（上）、Slip-on（下），定價分別為台幣27,500元、台幣21,100元。（圖／品牌提供）

▲拖鞋（上）定價為台幣12,300元，帆布款Ace（下）台灣定價尚未公開。（圖／品牌提供）



▲購買此系列還配有專屬包裝。（圖／翻攝自Gucci）

歡慶農曆新年推出的Gucci X 迪士尼米奇主題系列，目前已於全球指定Gucci專賣店販售，而部分城市則會開設新春展示櫥窗與Gucci Pins限時店，有興趣的朋友，不妨趕緊出發前往全台各大專櫃詢問。

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此外，Adidas近期也推出了農曆新年系列，並且找來彭于晏代言運動鞋款，其中，該系列以傳統的花卉與靈獸為主題，並運用刺繡與金色配飾來提升新年的氣息，而推出的鞋款則有Ultra Boost DNA、Ultra Boost 20以及Harden Vol.4，喜歡的朋友，目前可於各大專賣店上架，定價分別為台幣5,990元、台幣6,500元、台幣4,690元。

在 Instagram 查看這則貼文 愛迪達台灣（@adidas_tw）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 下午 8:01 張貼

▲推出的鞋款有Ultra Boost DNA、Ultra Boost 20以及Harden Vol.4。（圖／翻攝自Adidas）