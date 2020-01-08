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搶不到最夯BV沒關係！「平價版雲朵包」多了抽繩　萬元有找CP值超高

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編輯／Duke

席捲2019年英國時尚大獎的Bottega Veneta，自Daniel Lee接管創意總監以來，便創造了包括The Pouch雲朵包與Padded Sandals涼鞋在內的熱門單品，由於雲朵包實在太過火紅，經常一補貨就售罄，買不到又好想要，Studio Amelia推出的手拿包被稱為「平價版雲朵包」，也許能止饑。

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲Bottega Veneta的The Pouch，小羊皮款85,900元。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲Studio Amelia推出平價版雲朵包。（圖／翻攝自Browns）

雖然Studio Amelia是一個小眾品牌，但卻吸引了Net-A-Porter、Browns等知名零售商的注目，並在其平台販售。而創辦人Emily Amelia更秉持為顧客帶來現代且價格適當的商品，為此便創立了Studio Amelia。

較於Bottega Veneta的The Pouch，Studio Amelia為了符合現代女性所需的功能性與方便性，因此在雲朵包的設計上做了更動，像是多了抽繩設計以及可拆式的肩帶，不僅方便收納也能輕鬆攜帶喔！

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲Studio Amelia雲朵包採用100％羊皮製作。（圖／翻攝自Browns）

▲平價雲朵包。（圖／翻攝自Browns、Bottega Veneta）

▲較於Bottega Veneta的The Pouch，多了抽繩設計以及可拆式的肩帶。（圖／翻攝自Browns）

對Studio Amelia推出的平價版雲朵包有興趣的朋友，目前都可以透過Browns、Moda Operandi等指定零售商以及Studio Amelia官網購買，而定價Browns與Moda Operandi定價為美金320元（約台幣9,600元），Studio Amelia官網定價則為澳幣450元（約台幣9,450元）。

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關鍵字：

BottegaVeneta, DanielLee, ThePouch, 雲朵包, StudioAmelia, 平價版, 功能性, 方便性, 可拆式肩帶
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