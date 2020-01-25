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PradaＸAdidas三月再開賣！有3種配色可挑選　別再說買不到了

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編輯／Duke

Prada for adidas Superstar的保齡球包與Superstar球鞋的超限量組合，全球僅700套，2019年12月一上市就被搶光，台灣配額更是1小時內完售，讓許多人扼腕，但不用傷心太久，因為今年（2020年）3月，這系列就會再度亮相，依據知名IG帳號@py_rates_的爆料，屆時會有3種全新配色，選擇更多。

▲Prada for adidas Superstar。（圖／品牌提供）

▲Prada for adidas Superstar聯名系列，預計在今年3月會有新色上市。（圖／品牌提供）

2020年是Adidas Superstar推出的50周年，所以將有許多聯名在今年出現，Prada for adidas Superstar便是其中之一，根據IG帳號@py_rates_的爆料，今年3月登場的聯名系列中，將有為黑白、全黑以及金屬銀3種顏色，同樣為義大利手工製作，彰顯工藝。

品牌跨界聯名越來越五花八門，繼上回的COMME des GARÇONS X Nike Shox TL後，近日Nike官方再度釋出聯名資訊，其中，名為COMME des GARÇONS HOMME PLUS X Nike Air Max 95的聯名系列將會在近日登場。

▲Nike x cdg。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲COMME des GARÇONS HOMME PLUS X Nike Air Max 95聯名系列將會在近日登場。（圖／翻攝自Sneakernews）

該系列共推出3款配色，分別為白色、灰色以及黑色，其設計採不修邊手法為主軸，並運用了麂皮、海綿、網布等材質拼接而成。不過，目前官方尚未透露發售日期，喜歡的朋友，近期可以多多關注Nike官網與COMME des GARÇONS官方帳號的消息喔！

▲Nike x cdg。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike x cdg。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike x cdg。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲該系列共推出3款配色，分別為白色、灰色以及黑色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike x cdg。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲其設計採不修邊手法為主軸，並運用了麂皮、海綿、網布等材質拼接而成。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

Prada, adidas, Superstar, 超限量, 50周年, 義大利, 手工製作, COMMEdesGARÇONS, Nike, AirMax95
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