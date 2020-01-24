戴開運金飾博好彩頭　萬元以內生肖、錢袋造型最夯

▲點睛品Charme可愛系列足金聰明鼠串飾7,400元，足金機靈鼠串飾7,400元。（圖／點睛品提供）

記者陳雅韻／台北報導

新年新氣象，不少人選擇戴金飾博得好彩頭，最熱門款式正是代表當年的生肖金飾，以及帶有開運意義的設計。迎來生肖之首鼠年，點睛品推出一系列俏皮可愛的金鼠墜飾，特別表現其聰明機伶的模樣；鎮金店Just Gold則發表淘喜生肖吊墜墜，以簡潔流暢線條勾勒出完整12生肖輪廓，兩大品牌不約而同都將價位設定在1萬元以內，吸引消費者。

▲點睛品PetChat 999.9黃金達摩鼠吊墜（左，不含鍊）8,900元，黃金珍珠鼠吊墜（不含鍊）11,200元。（圖／點睛品提供）

點睛品的鼠年作品共有Charme可愛系列足金串飾與Pet Chat系列金鼠吊飾兩大系列，均以俏皮的立體造型呈現，結合手工打磨與噴砂工藝更顯精緻，尤其是一款黃金珍珠鼠吊墜，戴著皇冠的小金鼠抱著淡水珍珠，充滿童趣。

▲just Gold淘喜鼠鍊墜（左，不含鍊）8,200元，兔鍊墜（不含鍊）8,200元。（圖／鎮金店提供）

justgold鎮金店則推出完整12肖的淘喜生肖吊墜系列，採用電鑄3D硬金技術勾勒出各種生肖的簡潔且立體的身形，金墜上沒有表情，改以亮面與霧面的對比設計凸顯藝術氣息，適合喜愛俐落優雅風格的男女。

▲點睛品Charme文化祝福系列足金錢袋串飾（左）7,400元，足金金魚串飾7,400元。（圖／點睛品提供）

而想戴金飾增添好運，點睛品將中華文化中代表吉祥的元素融入設計中，運用透明彩繪塗層技法，為金飾妝點喜氣的大紅色，推出吉祥如意字樣的串飾，以及取「年年有餘」意象的金魚、象徵發財的錢袋造型串飾，在新年佩戴格外討喜。