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金球獎／史嘉蕾喬韓森「深V紅袍」辣翻天　撞色妮可基嫚巧妙化解

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▲金球獎 。（圖／美聯社）

▲金球獎女星史嘉蕾喬韓森、 妮可基嫚不約而同以紅裙當做戰袍。（圖／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午揭開序幕，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）憑藉《婚姻故事》入圍劇情類最佳女主角，身穿一席大紅色深V禮服來勢洶洶，不料卻與妮可基嫚（Nicole Kidman）撞色，兩人較勁意味相當濃厚。

▲金球獎 。（圖／美聯社）

▲金球獎 。（圖／美聯社）

▲史嘉蕾喬韓森與未婚夫科林喬斯特步上紅毯，背後的蝴蝶結彰顯可愛氣息。（圖／美聯社）

電影《婚姻故事》入圍本次金球獎「劇情類最佳影片」、「最佳女主角」等多項大獎，女主角史嘉蕾喬韓森綁起乾淨的包頭，妝容相當清淡，與此對比的就屬David Koma一手打造的大紅色深V禮服，所幸顏色亮麗不被紅毯所埋沒，衣著剪裁更是一路開衩到肚臍上方，傲人上圍呼之欲出。

此外，硬挺的禮服剪裁在背後交織出蝴蝶結造型，為整體優雅之餘注入一絲可愛，史嘉蕾喬韓森與未婚夫科林喬斯特（Colin Jost）一同步上紅毯，一舉一動羨煞旁人。

▲金球獎 。（圖／美聯社）

▲52歲女神妮可基嫚換上大紅色禮服相當出彩。（圖／美聯社）

有不老女神封號的妮可基嫚，這回也選擇了大紅色禮服，不同之處在於剪裁較為柔順，伴隨妮可基嫚的傲人曲線發揮到極致，視線游移到下方，一雙美腿若隱若現，在火辣和優雅之間拿捏得宜。隨後，史嘉蕾喬韓森也不忘化身小粉絲，與妮可基嫚同框合照一番，將撞色窘境以大化小，兩位天后高情商的表現也備受粉絲好評。

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關鍵字：

金球獎, Golden Globes, Red Carpet, 紅毯, 史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johansson, 妮可基嫚, Nicole Kidman
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