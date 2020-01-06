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金球獎／珍妮佛羅培茲被譏像聖誕禮物　瑪格羅比飄度假風

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▲▼ 金球獎JLo 。（圖／美聯社）

▲珍妮佛羅培茲穿Valentino超大蝴蝶結造型的高級訂製服像極了聖誕禮物。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第77屆金球獎今台灣時間上午登場，紅毯上最受矚目的女星當屬以《舞孃騙很大》角逐女配角的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo），她身穿Valentino超大蝴蝶結造型的高級訂製服，搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶亮相，但整體造型活像個大禮物，讓人以為「聖誕節還沒過完」？

▲▼ 金球獎JLo 。（圖／美聯社）

▲珍妮佛羅培茲（右）與未婚夫A-Rod一同出席金球獎曬恩愛。（圖／美聯社）

珍妮佛羅培茲過去是紅毯常勝軍，登上金球獎紅毯前備受期待，以為她會穿合作密切的Versace，但此次她以入圍者身分出席，將自己扮成像聖誕節的禮物，以超大綠與金色蝴蝶結裝飾白色大蓬裙，任何角度看起來都沉重。

▲▼ 金球獎JLo 。（圖／美聯社）

▲剛宣布懷孕的蜜雪兒威廉斯穿LV禮服亮相。（圖／美聯社）

剛宣布與導演湯瑪斯凱爾（Thomas Kail）訂婚並懷孕的美國女星蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），也以類似禮物打結的裝飾LV（Louis Vuitton）蜜桃色禮服亮相，肩膀與手臂處各有蝴蝶結設計，另一肩還有藍色小花裝飾，配色很亮眼，但三處裝飾讓她顯得壯，手上戴了Tiffany傳奇設計師Schlumberger打造的戒指。

▲▼ 金球獎JLo 。（圖／美聯社）

▲「小丑女」瑪格羅比穿香奈兒抹胸高級訂製服出席。（圖／美聯社）

相較之下，穿香奈兒（CHANEL）抹胸設計高訂禮服出席的「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），顯得平淡無奇，她手插口袋表現率性，但竟流露一種輕鬆愜意的度假感，與大型頒獎典禮有些違和。

關鍵字：

翹臀珍, 金球獎, 瑪格羅比, 蜜雪兒威廉斯, LV, 香奈兒, CHANEL, Valentino
fashion.net

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