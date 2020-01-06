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金球獎／小辣椒透視裝近乎全裸辣翻全場　莎莉賽隆內衣外露輸一節

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▲小辣椒金球獎。（圖／美聯、路透）

▲小辣椒葛妮絲派特洛全身透視辣翻全場。（圖／美聯社）

記者王則絲／綜合報導

第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日早上舉行，紅毯上眾星雲集，女星們爭奇鬥豔，有些女星選擇以典雅端莊的禮服出席，而有些則決定以「辣」取勝，在漫威宇宙中飾演鋼鐵人妻子的小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）以一身全透視裝辣翻全場，僅以一層薄紗罩住，內衣褲展露無遺，性感度大勝露馬甲的莎莉賽隆。

葛妮絲派特洛以Netflix影集《大政治家》入圍本屆金球獎音樂及喜劇類最佳影集，穿著FENDI長禮服盛裝出席，一出場就驚動媒體與粉絲，因為這身禮服僅是一層褐色薄紗，葛妮絲派特洛內搭的褐色內衣全都露，臀部線條也一覽無遺，辣度破表，粉絲也直呼：「果然是小辣椒」。

▲小辣椒金球獎。（圖／美聯、路透）

▲內衣、褲全都清楚可見。（圖／路透）

不過此禮服的顏色與膚色很接近，視覺上有更裸露的感覺，遠遠的看甚至像裸體，也有網民認為葛妮絲派特洛像是用褐色昆布海藻包著身體，就直接走上紅毯。透視裝讓葛妮絲派特洛的好身材與腹肌攤在鎂光燈下，不論服裝如何都掩蓋不了她47歲仍維持相當好的體態。

除了葛妮絲派特洛，第77屆金球獎紅毯上，莎莉賽隆（Charlize Theron）也以內衣馬甲外露的造型現身，一身Dior的亮綠色單肩高級訂製禮服，展現十足女人味，同樣都將內衣外露，莎莉．賽隆顯得保守許多，葛妮絲派特洛的大膽則在性感上更勝一籌。

▲小辣椒金球獎。（圖／美聯、路透）

▲莎莉賽隆以黑色馬甲搭配單肩禮服。（圖／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

金球獎, 小辣椒, 葛妮絲派特洛, Gwyneth Paltrow, 透視裝, 莎莉賽隆, Charlize Theron, fendi, dior
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