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「血型別」看失戀反應！A型不愛輸的感覺、「這型」恢復速度超快

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▲▼超神準！日本分析血型別看失戀反應 。（圖／Unsplash）

▲日本研究分析不同血型的失戀反應大不同。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

很多人深信血型會影響人的性格，像是A型的人比較悲觀，O型的人比較樂天，近日日本節目分析，原來不同血型對失戀也有不同反應。

▲▼超神準！日本分析血型別看失戀反應 。（圖／Unsplash）

A型 不喜歡輸的感覺

A型的女生逞強不服輸，分手後比較容易放不開，還是會忍不住追蹤對方的一舉一動，想知道另一半分手過得好不好，是否也像她一樣難過，簡單說就是不喜歡輸的感覺。相較之下走出情傷時間會比較長，建議多找一些事情來轉移注意力才不會沉溺悲傷中。

▲▼超神準！從血型別看失戀反應 。（圖／Unsplash）

B型 絕對不折磨自己

B型女生個性較為豁達，分手雖然難過但是她仍能大步走出失戀陰霾，她會努力運動或是和朋友出去，絕不會讓自己有時間傷心。分手依然還能維持自己的生活步調，所以外人看來總認為即便是失戀也傷不了她。

▲▼超神準！日本分析血型別看失戀反應 。（圖／Unsplash）

O型 斬斷任何聯絡方式

O型女生很直接，只要找三五好友吐吐苦水，失戀恢復速度算是很快，因為直來直往個性，她認為要走出失戀就是要把和對方得聯絡方式斬斷，相關的東西最好眼不見為淨，和過去徹底告別式走出失戀的唯一方式。

▲▼超神準！日本分析血型別看失戀反應 。（圖／Unsplash）

AB型 安靜不想被打擾

AB型女生心思比較細膩，分手後只想一個人安安靜靜在家不被打擾，最需要給她時間安靜思考，所以你會發現AB型女生只要失戀都會閉關好一陣子，等自我療傷夠了，她自然願意會走出來。

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關鍵字：

血型, 失戀, 愛情
fashion.net

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