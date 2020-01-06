金球獎／泰勒絲「經典藍花裙」碾壓全場　安妮斯頓亂髮老態百出

▲第77屆金球獎紅毯焦點，泰勒絲中空洋裝美翻，珍妮佛安妮斯頓卻顯老態。（圖／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

第77屆金球獎紅毯於今（6日）稍早已經落下帷幕，小天后泰勒絲（Taylor Swift）主演的《CATS貓》入圍最佳原創電影歌曲，捨棄招牌鮮艷大紅唇，泰勒絲改以一席素雅印花長裙展現氣質，另外一大焦點就屬珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），頂著一頭金髮卻被網友點評：「老態。」

▲小天后泰勒絲以經典藍洋裝與黃色印花陪襯，成為紅毯一大亮點。（圖／美聯社）

演歌雙棲的小天后泰勒絲以《CATS貓》入圍本屆金球獎最佳原創電影歌曲，此次穿著Etro以「經典藍」為底色的印花長裙，一朵朵鮮亮黃花在裙身盛開，與白皙肌膚陪襯。此外，裙襬柔順剪裁之餘，更在腹部中央做了挖空設計，強勢露出性感的三角領域，即便小天后泰勒絲捨棄了招牌大紅唇，改以清淡妝容迎戰，整體依舊相當亮麗，在紅毯上殺出血路。

▲珍妮佛安妮斯頓換上DIOR黑色洋裝意圖走保守牌，卻敗在髮型過於凌亂。（圖／美聯社）

同樣備受矚目的女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），這回換上DIOR黑色素面長裙接招，配合延展的裙襬拉長整體比例，不過美中不足的是，凌亂金髮散落在肩膀上已經過於沉重，視線往下走，再搭配荷葉邊剪裁的黑色裙裝，又令整體造型趨於平淡，意圖走保守牌卻成效不佳，引來網友回應，「老態百出」、「這身不太適合她。」

▲珍妮佛安妮斯頓與布萊德彼特昔日夫妻一前一後步上紅毯。（圖／美聯社）

然而本次金球獎另類焦點就屬，與珍妮佛安妮斯頓離婚15年的布萊德彼特（Brad Pitt），昔日夫妻齊聚一前一後步上紅毯，據傳主辦單位也巧合將座位安排在一起，引起外媒騷動。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App