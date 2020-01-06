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金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

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▲▼金球獎凱特布蘭琪 。（圖／美聯社）

▲凱特布蘭琪穿著鵝黃色的Mary Katrantzou禮服出席金球獎。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第77屆金球獎紅毯竟出現扇貝造型禮服！以《囧媽的極地任務》角逐金球獎「音樂喜劇類最佳女主角」的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），穿著鵝黃色的Mary Katrantzou禮服現身，網友認為正面看起來像鸚鵡螺，轉過身就是打開的蚌殼，不得不佩服她選擇禮服的勇氣。

▲▼金球獎凱特布蘭琪 。（圖／美聯社）

▲凱特布蘭琪禮服的氣球袖被網友戲稱像鸚鵡螺。（圖／美聯社）

凱特布蘭琪以絕佳品味稱霸時尚圈，但這回登上金球獎紅毯引起兩極評價，一派網友認為50歲的她就是霸氣，另一派則認為她穿這套數位印花女王Mary Katrantzou打造的氣球袖禮服，正反面都令人聯想起海鮮貝類，只能靠胸前的閃石與刺繡贏回一些華麗感。

▲▼金球獎凱特布蘭琪 。（圖／美聯社）

▲凱特布蘭琪轉過身則變身扇貝。（圖／美聯社）

而更令人眼花撩亂的「扇貝」，當屬以影集《惡行》入圍第77屆金球獎「電視電影或迷你影集最佳女主角」的喬伊金（Joey King），早早步上紅毯的她穿以3D列印與雷射切割技術呈現雕塑型體著稱的荷蘭設計師Iris van Herpen的禮服登場，身高155公分的她駕馭起黑白錯視與波浪般立體設計，整體比例顯得更短，變身好似隨時可以開闔的扇貝。

▲▼金球獎凱特布蘭琪 。（圖／美聯社）

▲嬌小的喬伊金（Joey King）穿荷蘭設計師Iris van Herpen的禮服顯比例短。（圖／美聯社）

關鍵字：

金球獎, 凱特布蘭琪, 喬伊金
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