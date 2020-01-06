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金球獎／莎莉塞隆、瑞絲薇絲朋俏麗短髮超亮眼　安妮斯頓散髮太顯老

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▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲今年金球獎紅毯，女星們的髮型比妝容更有看點。（圖／美聯社）

記者張毓容／台北報導

第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午盛大登場，向來被視為「奧斯卡風向球」而使得獎名單備受關注，今年更集結了許多大咖巨星，眾星雲集，從紅毯開始就超有看頭，百家爭艷。

縱觀本屆金球獎 紅毯造型，比起妝容，眾女星的髮型更有亮點！今年不少女星妝容都捨棄搶眼色彩，改走粉裸色優雅妝感，像是「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等大咖女星，都放淡妝容色感，讓禮服成為焦點。

▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲同樣是清淡的裸色妝感，安妮斯頓一頭長髮直接披散肩上，看來黯淡又沒精神；而瑞絲薇絲朋的俏麗短髮更凸顯五官，看來俐落多。（圖／美聯社）

但這種顏色不夠亮眼的妝容就非常需要一個合適的髮型搭配，髮型搭得好，整體高貴、優雅還能有大氣感，但一不小心就會像珍妮佛安妮斯頓一樣，過於「隨性」的長髮披肩髮型，讓整體造型看來黯淡、優雅不足還顯老態。相較之下，以同劇《晨間直播秀》入圍的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），將一頭金色短髮整齊往後梳成all back髮型，不僅更凸顯五官，看起來也更有精神，搭配削肩白色禮服，完美呈現優雅又俏麗的風範。

▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲今年的紅毯髮型中，女星們紛紛以俏麗短髮一改以往常見的盤髮造型。（圖／美聯社、翻攝IG @fashiontomax）

而除了瑞絲薇絲朋外，本屆金球獎紅毯上也出現許多讓人眼睛為之一亮的短髮造型，像是不老女神莎莉賽隆（Charlize Theron），以猶如小男孩髮型的貼頭超短金髮搭配Dior亮綠色單肩禮服，更展現俐落時尚感；90後甜美女神柔伊德區（Zoey Deutch）也以髮尾外翹的後梳式短髮搭配裸色感妝容，另外還有柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、露西波頓（Lucy Boynton）等人也都頂著俏麗短髮現身。

▲金球獎／莎莉塞隆、薇絲朋短髮超時尚 。（圖／美聯社、翻攝IG）

▲「翹臀珍」JLO今天服裝被慘批，但還好辮子髮髻幫她板回一城。（圖／翻攝IG@jlo）

此外，流行音樂天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），今天攜手丈夫前美國職棒大聯盟球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）一起踏上紅毯，雖然胸前有著巨大雙色蝴蝶結的浮誇禮服被評「有如大型禮物」「已經過時了」，不受好評，但還好，妝容髮型的完美搭配稍微幫她板回一城。在今年女星一片清淡妝容和散髮披肩髮型中，JLO的辮子髮髻可說是吸睛亮點，比起簡單的盤髮或全收光髮髻，辮子環繞在髮髻外，更多了造型感。

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關鍵字：

金球獎, 女星, 彩妝, 髮型
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