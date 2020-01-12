將與LV聯名的NIGO首推新作！HUMAN MADE春夏系列滿版愛心命中荷包

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裏原宿品牌HUMAN MADE在2019年大放異彩，不僅自家商品銷量好，其主理人NIGO（長尾智明）更將與Louis Vuitton（LV）男裝創意總監Virgil Abloh共同打造「LV²」聯名系列。然而，HUMAN MADE在進入2020年後也公布了春夏型錄，其中，該系列將維持一貫的日式風格結合美式復古情懷為主，並帶來套裝與品牌標誌性的愛心單品，對於喜愛HUMAN MADE的朋友來說，荷包可能要不保啦！

▲HUMAN MADE 2020春夏，將維持一貫的日式風格結合美式復古情懷。（圖／翻攝自HUMAN MADE）

這次的2020春夏型錄中，出現大量美式復古的單品，包括工作褲、賽車元素外套、運動短褲，而標誌性的愛心單品則是推出西裝外套、短袖襯衫、針織上衣、短褲以及口罩等配件。

▲美式復古單品包括工作褲、賽車元素外套、運動短褲。（圖／翻攝自HUMAN MADE）







▲愛心單品推出西裝外套、短袖襯衫、針織上衣、短褲以及配件。（圖／翻攝自HUMAN MADE）

▲剪裁從寬鬆到合身都有。（圖／翻攝自HUMAN MADE）

知名設計師NIGO在日本擁有不亞於潮流教父藤原浩的人氣，因為他不僅創辦HUMAN MADE，同時也是BAPE（A Bathing Ape）的創始者，近日他更收到Louis Vuitton（LV）邀請，將與男裝創意總監Virgil Abloh共同打造「LV²」聯名系列，這也是繼2016年的藤原浩後，Louis Vuitton再次攜手日本設計師。

▲NIGO（右）近日收到Louis Vuitton的邀請。（圖／品牌提供）

HUMAN MADE 2020春夏系列，目前已於1／1起陸續於各大HUMAN MADE門市指定專賣店以及官網，喜歡這一季HUMAN MADE單品的朋友，可以趁著即將到來的新年假期親自到日本選購喔！

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