國人好康！101觀景台全年「打5折」　12歲以下免費入場

▲101觀景台2020年續推國人優惠。（圖／翻攝自台北101觀景台臉書）

記者蔡惠如／台北報導

日前台北101宣布延續今年10月觀景台優惠政策，在2020年推出新的國人優惠，而且時間長達一整年，從2020／1／2至2020／12／30，國人持身分證件，從上午9點到下午3點可享優惠票價300元，等同原價600元的5折優惠，且以往6歲以上需購買全票，也在2020年優惠期間讓12歲以下兒童免費入場，等同一家4口上觀景台，只要原票價的4折。

▲去年10月台北101觀景台推出超低優惠國人塞爆。（圖／台北101提供）

去年台北101首度在10月國慶期間推出觀景台超低優惠，原價600元的觀景台門票，上午祭出限量101元史上最低優惠價，引發民眾排隊潮，最長的隊伍可從觀景台入口一路排到2樓空橋，創下觀景台排隊紀錄，也讓國人更知道101觀景台的景點，當時下午也推出300元的誠意價，即便是下午半價時段，上觀景台仍須排上1個鐘頭，人氣很旺。

日前台北101再對外宣布，2020年將針對國人再度推出優惠活動，從2020／1／2至2020／12／30，在周一至周五的平日上午9點至下午3點，國人憑證件購票，可享300元的半價優惠，此外學齡兒童12歲以下隨同大人，有2位可「免費入場」，等同一個二大二小的家庭，上觀景台原價需2,400元，2020年在優惠時段僅需600元。

此外，針對敬老與愛心票，也「升級」至快速通關，原價1,200元的快速通關票，出示身分證與居留證，也能以半價300元優惠享價值1,200元的快速通關服務；可至戶外的Skyline460原價3,000元，優惠時段則推2人同行3,000元促銷。

▲可至101樓戶外區一覽壯觀景色的Skyline也有半價折扣。（圖／台北101提供）

台北101總經理張振亞表示，優惠不僅針對持有國民身分證的民眾，只要持有台灣地區的居留證，也可以享優惠票價，希望許多有居留證的民眾也能來體驗台北的壯觀景色。

▲台北101跨年煙火是2020年第一秒的重頭戲。（圖／記者湯興漢攝）