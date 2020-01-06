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金球獎／女星裝嫩瘋「公主袖」造型　《從前，有個好萊塢》10歲童星轉身網暴動，完勝！

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▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

▲茱莉亞．巴特斯紅毯造型受高度評價。（圖／美聯社，以下同）

記者王則絲／綜合報導

第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日早上舉行，紅毯上可發現此次多位女星們都穿著澎澎「公主袖」造型禮服亮相，其中以出演《從前，有個好萊塢》的小童星茱莉亞．巴特斯（Julia Butters）最為耀眼醒目，一襲裸色公主澎澎紗裙點綴小白花，完勝其他眾多採用公主袖造型的女星。

▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

年僅十歲的茱莉亞．巴特斯擁有相當深邃的五官，在《從前，有個好萊塢》中的亮眼表現備受矚目，今日走紅毯亦展現超齡氣勢，穿著來自Mischka Aoki 的裸膚色紗裙，澎澎的公主袖搭配上小白花的點綴，優美卻不脫稚氣，相當適合茱莉亞．巴特斯，活像個小公主，慢動作旋轉更是讓粉絲們在留言串讚爆！


同樣有出演《從前，有個好萊塢》的達科塔．芬妮（Dakota Fanning），也選擇了一套淡紫色公主燈籠袖的Dior 高級訂製服，搭配上她白皙的肌膚散發仙氣，不過修飾效果不佳，看起來有些臃腫。

▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

英國知名演員茱蒂．康默（Jodie Comer）穿著Mary Katrantzou 的綠色緞面禮服，看起來氣勢非凡，但是抓皺的公主袖在她身上稍顯突兀，似乎駕馭不來。

▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

另外還有穿著亮黃色FENDI 禮服的柔伊．德區（Zoey Deutch），與艾拉．費雪（Isla Fisher）也都選擇了公主袖造型，顏色上都十分耀眼奪目，不過公主澎袖的可愛韻味卻與她們不太相配，反而顯得有些老氣。

▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

▲金球獎公主袖PK。（圖／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

金球獎, 茱莉亞．巴特斯, Julia Butters, 從前，有個好萊塢, 公主袖
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