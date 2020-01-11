日本風靡超萌「富士山吐司」！切開有粉藍色澤美到捨不得吃

▲日本富士山腳下的一間「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門近日爆紅。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

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日本富士山腳下的一間「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店近期成為大熱話題，店內採用簡約風格，就連吐司也圍繞景點富士山展開，上窄下寬造型，切開來更有超療癒色彩，吸引不少粉絲前來打卡。

▲日本FUJISAN SHOKUPAN吐司專賣店爆紅，上窄下寬造型變可愛富士山。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）



日本最近風靡一款富士山造型吐司 ，出自「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店，位置就在富士山腳下，鄰近河口湖，店內採用簡約的日式風格，一走進就讓人十分舒適。富士山吐司打破一般方正的造型，選擇了上窄下寬，宛如富士山模樣，更注入了雙色效果，金黃色外皮切開，內層伴隨著亮麗的粉、藍色陪襯，說是最美吐司一點也不為過。

▲富士山吐司內部的色彩全以天然果汁製成，吃得到水果香氣。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

此外，連健康也幫你兼顧到位，富士山吐司內部的色彩全以天然果汁製成，所以一口咬下鬆軟外皮，能夠吃得到水果香氣，另外食材也選擇當地高原牛乳，以及天然雪水，完全是富士山的天然餽贈。目前「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店短短開幕一個月，就引起許多遊客朝聖，正好去遊玩的粉絲們別錯過了。

在 Instagram 查看這則貼文 食パン専門店 FUJISAN SHOKUPAN（@fujisan_shokupan）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 上午 12:25 張貼

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