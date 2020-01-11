fb ig video ETtoday search mobile

日本風靡超萌「富士山吐司」！切開有粉藍色澤美到捨不得吃

> >

▲FUJISAN SHOKUPAN。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

日本富士山腳下的一間「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門近日爆紅。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

編輯／Ann

日本富士山腳下的一間「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店近期成為大熱話題，店內採用簡約風格，就連吐司也圍繞景點富士山展開，上窄下寬造型，切開來更有超療癒色彩，吸引不少粉絲前來打卡。

▲FUJISAN SHOKUPAN。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

▲FUJISAN SHOKUPAN。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

▲日本FUJISAN SHOKUPAN吐司專賣店爆紅，上窄下寬造型變可愛富士山。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

日本最近風靡一款富士山造型吐司 ，出自「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店，位置就在富士山腳下，鄰近河口湖，店內採用簡約的日式風格，一走進就讓人十分舒適。富士山吐司打破一般方正的造型，選擇了上窄下寬，宛如富士山模樣，更注入了雙色效果，金黃色外皮切開，內層伴隨著亮麗的粉、藍色陪襯，說是最美吐司一點也不為過。

▲FUJISAN SHOKUPAN。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

富士山吐司內部的色彩全以天然果汁製成，吃得到水果香氣。（圖／翻攝自FUJISAN SHOKUPAN官網）

此外，連健康也幫你兼顧到位，富士山吐司內部的色彩全以天然果汁製成，所以一口咬下鬆軟外皮，能夠吃得到水果香氣，另外食材也選擇當地高原牛乳，以及天然雪水，完全是富士山的天然餽贈。目前「FUJISAN SHOKUPAN」吐司專門店短短開幕一個月，就引起許多遊客朝聖，正好去遊玩的粉絲們別錯過了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 吐司, 富士山, 河口湖, 可愛, 必買, 景點, 打卡
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

曾之喬頂「鞭炮頭」站台資生堂旗艦店　自曝肌膚亮到發光的秘密

曾之喬頂「鞭炮頭」站台資生堂旗艦店　自曝肌膚亮到發光的秘密

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

如何保持養眼的《獵魔士》壯碩身材？亨利卡維爾：靠偶爾的「放縱自己」

如何保持養眼的《獵魔士》壯碩身材？亨利卡維爾：靠偶爾的「放縱自己」

Reebok最美漸層鞋！「4色熱感圖」超現代　全台僅一間店買得到 超神準！從「吃麵順序」看潛在個性　先喝湯最愛別人哄 歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大 日本風靡超萌「富士山吐司」！切開有粉藍色澤美到捨不得吃 明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 BIGBANG太陽退伍後首次公開亮相　頂平頭飛往FENDI米蘭大秀　 網傳「9個睡前變美好習慣」　第3個要做到真的好難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面