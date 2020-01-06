鋼彈40周年聯名MA-1飛行夾克帥翻！　1／7起三創快閃店限量開賣

▲STRICT-G Ｘ ALPHA INDUSTRIES跨界聯名MA-1飛行夾克，在台快閃店開賣。（圖／萬代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

鋼彈迷引頸期盼的「機動戰士鋼彈40週年企劃」熱潮延燒到台灣，1／7至1／20在台北三創生活園區1F，舉辦為期14天的「GUNDAM x APPAREL鋼彈潮牌快閃店」，包括日本熱銷T恤、帽T單品全都有，還有鋼彈潮牌STRICT-G與軍事時尚品牌ALPHA INDUSTRIES跨界聯名的MA-1飛行夾克，穿上簡直就是帥翻天啦！

於「GUNDAM x APPAREL鋼彈潮牌快閃店」販售的多款商品，早在鋼彈迷之間討論熱烈，最受矚目的當然是MA-1「機動戰士鋼彈」40週年紀念飛行夾克，提供鋼彈迷「地球連邦軍款式」及「吉翁軍款式」兩種款式。

「地球連邦軍款式」採用銀色主體加上地球連邦軍標誌的繡章，而「吉翁軍款式」則採用卡其色系，設計經典俐落，且兩者皆可反穿，反穿背面則印上了發生飛行意外時可證明身分、尋求緊急保護的「血幅」設計，呈現了飛行員的真實感。除了快閃店之外，活動期間也將於台灣萬代南夢宮官方網路商店 PREMIUM BANDAI同步販售。

另款「機動戰士鋼彈」40週年紀念漸層圖樣T恤，以金屬亮片印刷和宇宙漸層設計的圖騰，將來自「機動戰士鋼彈UC」的「鋼彈&獨角獸鋼彈」以及「夏亞專用薩克II&新安州」跨時空拼貼而成，展現潮牌與鋼彈結合的流行元素，此外還有包括「機動戰士Z鋼彈」百式系列與「機動戰士鋼彈」夏亞徽章系列商品，推出毛巾、棒球帽、長夾等商品。

快閃店現場也同步推出「快閃集點任務」，領取集點卡並蒐集印章、並公開分享指定貼文後出示集點卡和手機畫面給快閃店的工作人員，即可獲得精美貼紙，首波1／7至1／12兌換「鋼彈特製貼紙」；第二波1／13至1／20兌換「薩克特製貼紙」。