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如何保持養眼的《獵魔士》壯碩身材？亨利卡維爾：靠偶爾的「放縱自己」

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編輯／Duke

近期火紅的Netflix新劇《獵魔士》，由英國演員亨利卡維爾（Henry Cavill）主演，劇中他飾演名為「利維亞的傑洛特」的獵魔士，而一頭白髮與壯碩的體格立刻迷倒眾多女性粉絲，不過，現實中的亨利卡維爾到底是如何維持好身材，據本人透露是靠偶爾的「放縱自己」來達成，一起來看看吧！

1.均衡飲食且偶爾放鬆

健身之所以辛苦，因為需要藉由控制飲食來達到良好體態，基本的少油、少鹽外，還必須攝取蛋白質以及碳水化合物均衡飲食，不過，亨利卡維爾表示他不會一直在控制飲食，而是會稍微的「放縱自己」，如此一來才能找到完美的平衡點。

2.有目標的健身

沒有目標會導致效果不彰，因為每天都會做不同的運動且部位也不同，所以訂製個人菜單，並且每天執行至少2.5個小時的訓練是亨利卡維爾的目標。另外，休息日一定要盡量放鬆才能讓身體恢復，不然將容易本末倒置喔！

3.找朋友一起練

雖然有些人健身時愛聽音樂且不喜歡與人交談，但如果找朋友一起練，不但能互相激勵，還會讓彼此往正確的方向前進，並藉此更快達到目的。

雖然亨利卡維爾已經36歲，但他的身材依舊保持的相當良好，不過，這背後付出的代價也很龐大，畢竟，維持訓練以及控制飲食不是每個人都能做到的，所以近期想健身的朋友，不妨趕緊記下上述的3個重點吧！

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關鍵字：

Netflix, 獵魔士, 亨利卡維爾, 傑洛特, 健身, 均衡飲食, 有目標, 放縱自己
fashion.net

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