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每日換一雙，從除夕穿到初五開工日！新年球鞋推薦指南大公開

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編輯／Duke　圖／翻攝自Goat、IG@clot

告別2019年後，接著到來的節日是重要的農曆新年，依照老一輩的慣例，新年必須穿新衣，所以許多家長會帶著孩子到百貨公司或購物商圈添購新衣與新鞋，因此下方便統整了6雙球鞋，不僅讓各位從除夕穿到初五，還能倍受矚目的焦點！

1.Sacai X Nike LDWaffle Blue Multi

▲過年球鞋。（圖／翻攝自Goat、IG@clot）

以藍紅為主打配色的LDWaffle是該系列漲幅最多的鞋款，並且也成功入圍許多潮流玩家的年度TOP 5鞋款，因此這雙採用解構設計的球鞋，絕對是過新年的好選擇。目前可於StockX、Goat、Knckff等平台購入，平均售價約在台幣20,000元左右。

2.Fragment Design X CLOT X Nike Air Force 1「黑絲綢」

2019年底最重磅的鞋款絕對非黑絲綢莫屬，因為該鞋款不僅採用火紅的絲綢為設計主軸，還與潮流教父藤原浩主理的Fragment Design合作，其中，該鞋款的黑絲綢底下為紅色皮革，所以各位不用擔心被長輩說穿得「黑漆漆」的喔！目前可於StockX、Goat、Knckff等平台購入，平均售價約在台幣30,000元左右。

3.COMME des GARCONS X Nike Shox TL白色款

▲過年球鞋。（圖／翻攝自Goat、IG@clot）

曾在時裝周亮相過的COMME des GARCONS X Nike Shox TL，其鞋面採用抽鬚手法搭配銀鍊點綴製成，不過，該鞋款為女生限定，男生想買的話只能透過國外網站取得喔！目前可於StockX、Goat等平台購入，平均售價約在台幣22,000元左右。

4.Converse Run Star Hike白色款

▲過年球鞋。（圖／翻攝自Goat、IG@clot）

Converse Run Star Hike是將JW Anderson聯名系列的設計手法移植到Run Star Hike上，並且同樣是以Chuck Taylor為範本，不過，鞋款在設計上少了「1917」、「JW Anderson」的細節。目前可於SSENSE購入，售價為美金110元（約台幣3,300元）。

5.Adidas X Reebok Instapump Fury Boost「Prototype」

▲過年球鞋。（圖／翻攝自Goat、IG@clot）

雖然Adidas早在2005年就已經併購Reebok，但卻不曾進行聯名，不過，雙方終於在去年聯手出擊，並且使用了各自最知名的Instapump Fury與Boost科技。而這雙以橘、藍、白3色為主的Prototype系列，採用白色為底，搭配藍、橘兩色點綴而成。目前可於StockX、Goat等平台購入，平均售價約在台幣6,000元左右。

6.Adidas Yeezy 700 V3「Azael」

▲過年球鞋。（圖／翻攝自Goat、IG@clot）

肯爺（Kanye West）全新打造的Adidas Yeezy 700 V3是Yeezy 700系列中，首個沒有使用Boost緩震技術的鞋款，其中，該鞋款於設計上除了採用黑色內襯與灰色編織鞋面外，其簍空的外觀設計也成為最大亮點。目前可於StockX、Goat等平台購入，平均售價約在台幣15,000元左右。

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關鍵字：

農曆新年, 新鞋, 除夕, Sacai, Nike, LDWaffle, FragmentDesign, CLOT, AirForce1, 黑絲綢, COMMEdesGARCONS, ShoxTL, Converse, RunStarHike, Adidas, Reebok, InstapumpFury, Boost, Yeezy700V3, 肯爺
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