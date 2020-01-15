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同居揭穿假象！男生最看不慣女友的行為TOP3：能多久不洗頭？

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▲同居。（圖／翻攝自交響情人夢、又是吳海英、魚干女又怎樣劇照）

▲同居是情侶必經的考驗。（圖／翻攝自《今生是第一次》劇照）

編輯／JJ

相愛的情侶們要一起生活便會走到「同居」的階段，一開始總是會對同居生活有著美好的想像，其實同居很可能是揭穿彼此假象的開始！許多男生們在同居後，甚至會有跟不同女生交往的錯覺，雖然很幸福，還是會有互相受不了的地方，以下就來看看男生們票選同居後女友最令人傻眼的行為TOP3，妳中槍了嗎？

TOP1. 頭髮掉滿地

女孩們以中長髮、長髮居多，頭髮長不僅吹整、綁頭髮時容易掉，掉在地上還特別顯眼，但是因為自己已經習慣了所以不太會去注意，不過男生看見到處都是頭髮可能會覺得很煩躁，而且因為女生們也不是故意要掉頭髮的，只能時時提醒收拾、或是默默幫忙撿起來。

▲同居。（圖／翻攝自交響情人夢、又是吳海英、魚干女又怎樣劇照）

▲女生的長髮總是掉得到處都是。（圖／翻攝自《又是吳海英》）

TOP2. 隨時都要嗑東西

同居後發現女友不是小鳥胃也就算了，即使食量還是比不上男生，但是嘴饞的程度卻相當驚人，看電視、看劇、在家工作時一定要搭配各種零食，所以家裡常常被搞得食物一堆堆，零食這裡開一包、那裡開一包。

▲同居。（圖／翻攝自交響情人夢、又是吳海英、魚干女又怎樣劇照）

▲任何時候嘴巴都停不下來。（圖／翻攝自《魚干女又怎樣》）

TOP3. 冬天超不愛洗頭

雖然女生可能比男生還髒亂的情況已經司空見慣，沒什麼好稀奇了，但是男生們對於有些女生可以堅持好幾天不洗頭還是表示驚訝，尤其是冬天比較冷的時候，洗洗瀏海可以撐更多天，讓人不禁懷疑究竟能多久不洗頭？平時化好妝搭配一頂時髦的帽子，誰都看不出來已經幾天沒洗頭了，只有自己的男友知道。

▲同居。（圖／翻攝自交響情人夢、又是吳海英、魚干女又怎樣劇照）

▲沒流汗就不想洗頭。（圖／翻攝自《交響情人夢》）

除了發現女友在外與在家的模樣差很多之外，原本可愛的女友也會做出一些像是放屁、挖鼻孔等很人性化的動作，這些都是人之常情，比起這些，上述這些女生的小習慣，反而更難讓男生們適應呢！

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關鍵字：

感情, 男女, 同居
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