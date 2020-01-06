fb ig video ETtoday search mobile

金球獎／女星向浮誇珠寶說掰掰　莎莉賽隆大膽玩色

> >

▲▼Tiffany金球獎 。（圖／品牌提供）

▲莎莉賽隆（左）與瑞絲薇斯朋都戴Tiffany珠寶登上金球獎紅毯。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

綜觀本屆金球獎頒獎典禮，女星們珠寶穿搭沒有太浮誇的選擇，幾乎都力求優雅，白鑽設計仍是多數女星的心頭好。唯一大膽玩色的女星是紅毯品味備受肯定的莎莉賽隆（Charlize Theron），她一襲外露黑色馬甲的單肩綠色Dior禮服已夠特別，她還戴上Tiffany & Co. Blue Book系列鑲嵌逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊呼應禮服，充滿自信。

▲▼Tiffany金球獎 。（圖／品牌提供）▲▼Tiffany金球獎 。（圖／品牌提供）

▲莎莉賽隆佩戴Tiffany Blue Book系列鑲嵌逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊。

同樣穿上單肩禮服的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），與Tiffany交情好，不意外地又選擇Tiffany靈感來自月亮的鑽石手環，以及傳奇設計師Schlumberger打造的耳環，恰到好處；女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）也打安全牌，以平口禮服搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）第五大道系列交錯線條的鑽石項鍊，共鑲嵌75.65克拉美鑽，極具分量才能烘托氣勢。

▲▼Tiffany金球獎 。（圖／品牌提供）▲▼Tiffany金球獎 。（圖／品牌提供）

▲瑞絲薇斯朋戴Tiffany Jean Schlumberger鑽石耳環很優雅。

▲▼ 金球獎BVLGARI,Harry Winston 。（圖／美聯社）

▲瑞秋懷茲平口禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石項鍊，是最安全不出錯的穿搭法。（圖／美聯社）

而名列紅毯最辣雙姝的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），不約而同都選戴寶格麗（BVLGARI）的作品，身穿火紅禮服的史嘉蕾喬韓森佩戴主鑽為6.09克拉心形鑽的項鍊襯深溝；而身穿FENDI透視薄紗禮服的葛妮絲派特洛戴上大面積的花朵造型FIOREVER系列頂級鑽石項鍊，雖然戴在薄紗之下，但美鑽太耀眼，擋不住光芒。

▲▼ 金球獎BVLGARI,Harry Winston 。（圖／美聯社）▲▼ 金球獎BVLGARI,Harry Winston 。（圖／美聯社）

▲史嘉蕾喬韓森（左）與葛妮絲派特洛並列本屆金球獎紅毯最辣，不約而同選戴寶格麗鑽石項鍊出場。

關鍵字：

金球獎, 莎莉賽隆, 瑞絲薇斯朋, 瑞秋懷茲, 史嘉蕾喬韓森, 葛妮絲派特洛
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價

C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價

陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版 李晶晶穿「美胸神器」曬深溝、馬甲線　馬爾地夫享親子時光甜蜜蜜 哈利王子曬7個月萌兒　肉腳套一年多前收到的小毛靴 「學姐」王淨難得曬名牌　讚寶格麗蛇包可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面