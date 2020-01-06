金球獎／女星向浮誇珠寶說掰掰　莎莉賽隆大膽玩色

▲莎莉賽隆（左）與瑞絲薇斯朋都戴Tiffany珠寶登上金球獎紅毯。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

綜觀本屆金球獎頒獎典禮，女星們珠寶穿搭沒有太浮誇的選擇，幾乎都力求優雅，白鑽設計仍是多數女星的心頭好。唯一大膽玩色的女星是紅毯品味備受肯定的莎莉賽隆（Charlize Theron），她一襲外露黑色馬甲的單肩綠色Dior禮服已夠特別，她還戴上Tiffany & Co. Blue Book系列鑲嵌逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊呼應禮服，充滿自信。

▲莎莉賽隆佩戴Tiffany Blue Book系列鑲嵌逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊。

同樣穿上單肩禮服的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），與Tiffany交情好，不意外地又選擇Tiffany靈感來自月亮的鑽石手環，以及傳奇設計師Schlumberger打造的耳環，恰到好處；女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）也打安全牌，以平口禮服搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）第五大道系列交錯線條的鑽石項鍊，共鑲嵌75.65克拉美鑽，極具分量才能烘托氣勢。

▲瑞絲薇斯朋戴Tiffany Jean Schlumberger鑽石耳環很優雅。

▲瑞秋懷茲平口禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石項鍊，是最安全不出錯的穿搭法。（圖／美聯社）

而名列紅毯最辣雙姝的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），不約而同都選戴寶格麗（BVLGARI）的作品，身穿火紅禮服的史嘉蕾喬韓森佩戴主鑽為6.09克拉心形鑽的項鍊襯深溝；而身穿FENDI透視薄紗禮服的葛妮絲派特洛戴上大面積的花朵造型FIOREVER系列頂級鑽石項鍊，雖然戴在薄紗之下，但美鑽太耀眼，擋不住光芒。

▲史嘉蕾喬韓森（左）與葛妮絲派特洛並列本屆金球獎紅毯最辣，不約而同選戴寶格麗鑽石項鍊出場。